"Изобьют и изнасилуют!" Экс-регионал всплыл на росТВ со страшилкой об Украине

Беглый экс-регионал Вадим Колесниченко заявил, что в Украине якобы устраивают кровавые расправы над теми, кто выражает свое несогласие с властью.

Поэтому, считает он, народ живет в тотальном страхе и уже никогда не сможет поднять восстание, подобное Майдану. Устрашающими бреднями об ужасах жизни в преданной им стране Колесниченко поделился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Коллаборационист выразил уверенность в том, в Украине невозможна демократия, а любое недовольство происходящим в государстве люди выражают исключительно за деньги, чтобы спастись от нищеты.

Вадим Колесниченко Скриншот видео

"Люди поставлены на грань выживания в нищете, они боятся слово лишнее сказать, иначе они вылетят с работы либо останутся без куска хлеба. Это одна часть. Вторая часть страшнее. Если ты неправильно выступаешь, к тебе придут бандиты, которые тебя изобьют, жену изнасилуют, дом сожгут", — сказал неадекватный пособник оккупантов.

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"И только по одной простой причине. Если в свое время Гитлер своим солдатам, которых направлял на фронт, говорил: "Избавьтесь от химеры под названием совесть", то сейчас власть имущие своих вооруженных бандитов избавили от другой химеры — ответственности за те преступления, которые они совершают!" — добавил Колесниченко.

Кроме того, он заверил пророссийскую публику в том, что в Украине якобы больше не осталось представителей социально активного общества: все они якобы либо убиты, либо попали в тюрьмы, либо выехали на заработки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Колесниченко назвал аннексированный Крым "счастливым билетом, который вытащили, как мыло из-под пятки в бане — и в уходящий вагон". Кроме того, он заявил, что после оккупации на полуострове якобы царит ощущение "безопасности и покоя".

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