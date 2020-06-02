"Боится, что отомстят": адвокат раскрыл новые детали изнасилования в Кагарлыке

Адвокат 25-летней потерпевшей по делу об изнасиловании полицейскими в Кагарлыке Евгений Мельниченко заявил, что подозреваемые запугивали девушку, надеясь, что она не пожалуется правоохранителям.

Как он рассказал ТСН.ua, полицейские якобы угрожали ее убить.

"Они ее запугали. Сказали, что убьют, если она куда-то пойдет", – сказал адвокат и добавил, что сама потерпевшая сейчас находится в шоковом состоянии и боится, что ей могут отомстить.

"Она сейчас в шоковом и напуганному состоянии, мы решаем вопрос о психологах. Есть страх, что могут отомстить, но потерпевшая больше переживает за своего ребенка. У нее ребенок на первом месте", – сказал Мельниченко.

Также он сообщил, что в журнале посещения городского отделения полиции отсутствует информация о тех, кто приходил в день совершения преступления. По его словам, дежурные не записали якобы в журнале людей, которые были зафиксированы на камерах наблюдения.

"Я в Кагарлицком отделении полиции проверял журнал тех, кто заходит. И вижу, что там отсутствуют записи. В тот день, кроме двух полицейских (которых подозревают в изнасиловании. – Ред.), в отделении были дежурные, которые не записали в журнал лицо, которое заходило, и это видно на камерах", – сообщил Мельниченко, отметив, что дежурные могли и не слышать, что происходит, поскольку очередная часть отделена от ступенек в кабинеты отделения тремя дверями.

Как отметил Мельниченко, по делу назначено ряд экспертиз, об их результатах пока ничего неизвестно.

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