"Изнасилование туристов!" В Крыму забили тревогу из-за курортного сезона

В аннексированном Россией Крыму еще до начала курортного сезона появились проблемы, которые могут доставить массу неприятностей туристам.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook фанат "крымнаша", блогер Александр Горный. Он в очередной раз пожаловался на оккупационные власти Крыма.

"Ордженикидзе, неплохое место. Но вот возвращаясь к теме пляжей — ну как можно заставлять все зонтиками? И это ещё видимо не все, остаток тоже заставят железом, которое уже выложили... Аксенов предупреждал, но все его слова это только слова. Он не умеет свои слова и дела доводить до конца", — отметил Горный.

Он добавил, что ситуация в Крыму смахивает на "изнасилование туристов".

"Идет просто изнасилование туристов навязанными услугами... Когда поставят лежаки, то хрен пройдёшь и полежишь на песочке. И так по всему Крыму", — подытожил он.

В Крыму новые проблемы с курортным сезоном FB Горного

В Крыму новые проблемы с курортным сезоном FB Горного

В Крыму новые проблемы с курортным сезоном FB Горного

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители аннексированного Крыма признали провал курортных сезонов, которые прошли после захвата полуострова Россией.

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