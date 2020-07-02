Изнасилование 12-летнего мальчика во Львове: адвокат заявил о возможном групповом преступлении

Подозреваемый в изнасиловании 12-летнего Стратона Яцкива из Львова Мирослав Мартынюк, возможно, во время совершения преступления имел сообщников. Более того, вероятно, что такие случаи в городе не единичны.

Об этом рассказал адвокат Иван Василишин, который в суде защищает интересы семьи Яцкив, передает "Бабель". По его словам, на это указывают телефонные разговоры и то, что он приехал на машине с друзьями. Кроме того, есть подозрение, что он и раньше пытался затянуть детей на "торфы".

Адвокат работает над тем, чтобы приобщили к делу еще один эпизод: один из местных жителей рассказал, что заметил, как человек в кепке и темных очках ведет его дочь с подругами за собой в дебри. Как пишет издание, он успел остановить детей, а незнакомец убежал.

Позже, по его словам, в телефонном разговоре Мирослав якобы сказал кому-то: "Отбой, не вышло". Мужчина написал о случае в закрытой Facebook-группе своего ОСМД и позвонил в полицию – правоохранители приехали, осмотрелись вокруг и уехали.

Вместе с тем отец Стратона, Олег, подозревает, что это не был единственный случай.

"Год назад похожий по описанию мужчина заманил на "торфы" двух девушек, которым удалось убежать. Олегу дети рассказали, что слышали, как незнакомец говорил по телефону что-то вроде "будет две девочки, подходи". Похожая ситуация произошла и этой зимой", – отмечает издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове 18-летнего сына местных предпринимателей подозревают в изнасиловании 12-летнего мальчика. Родители ребенка опасаются, что обидчик может выйти сухим из воды, поэтому решили обнародовать этот случай. На днях суд взял под стражу юношу без права внесения залога.