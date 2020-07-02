Изнасилование 12-летнего мальчика во Львове: адвокат заявил о возможном групповом преступлении.

Подозреваемый в изнасиловании 12-летнего Стратона Яцкива из Львова Мирослав Мартынюк, возможно, во время совершения преступления имел сообщников. Более того, вероятно, что такие случаи в городе не единичны.

Об этом рассказал адвокат Иван Василишин, который в суде защищает интересы семьи Яцкив, передает "Бабель". По его словам, на это указывают телефонные разговоры и то, что он приехал на машине с друзьями. Кроме того, есть подозрение, что он и раньше пытался затянуть детей на "торфы".

Адвокат работает над тем, чтобы приобщили к делу еще один эпизод: один из местных жителей рассказал, что заметил, как его дочь с подругами ведет за собой в дебри человек в кепке и темных очках. Как пишет издание, он успел остановить детей, а незнакомец, только заметив его, убежал.

Позже, по его словам, в телефонном разговоре Мирослав якобы сказал кому-то: "Отбой, не вышло". Мужчина написал о случае в закрытой Facebook-группе своего ОСМД и позвонил в полицию – правоохранители приехали, осмотрелись вокруг и поехали.

Вместе с тем, отец Стратона, Олег, подозревает, что это не был единственный случай.

"Год назад похожий по описанию мужчина заманил на "торфы" двух девушек, которым удалось скрыться. Во время разговора с Олегом дети вспомнили, что слышали, как незнакомец говорил по телефону что-то вроде "будет две девочки, подходи". Похожая ситуация произошла и этой зимой", – отмечает издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове 18-летнего сына местных предпринимателей подозревают в изнасиловании 12-летнего мальчика. Родители ребенка опасаются, что обидчик может выйти сухим из воды, поэтому решили обнародовать этот случай. На днях суд взял под стражу юношу без права внесения залога.