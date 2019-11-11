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11 ноября • обновлено в 09:19
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Люди боятся "метки": стало известно о проблемах в "ДНР" с российскими паспортами

2.2т Читать материал на украинском

Все "должностные" лица в "Донецкой народной республике" до конца 2019 года обязаны оформить российский паспорт, иначе их приравняют к изменникам.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Макс Баринов. По его словам, российский паспорт требуют также и в обычных граждан при устройстве на работу, а террористов, у которых его нет, увольняют с "армии".

Российский паспорт

Российский паспорт

"Люди, у которых нет паспорта РФ, столкнулись с трудностями. Их не принимают на работу и даже увольняют с "армии". Пушилин (Денис Пушилин, главарь "ДНР". – Ред) приказал верхушке власти до конца года получить паспорта, иначе приравняет к изменникам "республики". Люди жалуются, что большинство не хочет гражданства России, ведь это т.н. метка – пристальный контроль со стороны российских силовиков", – отметил блогер.

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Он напомнил, что по данным информации, так называемой "миграционной службы МВД ДНР", на конец октября жителям "республики" выдано 31 476 паспортов РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство оккупационных войск на Донбассе распорядилось ускорить процесс выдачи паспортов России террористам, за задержки в котором будут увольнять с так называемой службы.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Макс Баринов Денис Пушилин
Место
Украина Донецк
Теги
Новости России выдача паспортов в Донецке паспорт Новости ДНР ДНР Донбасс Новости Донбасса
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Вчера писали что 98% хотят в Россию, сегодня пишут, что ни кто не хочет российский паспорт)))))
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Хороша фантазия у блогера! Российский паспорт - мечта миллионов украинцев, что на Свободной Украине (ДHP и ЛHP), что на оккупированной фaшиcтcкой xyнтой.
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Serov Oleg
Serov Oleg
Злопыхатель Вежливый, ты,долб.оёб и без всякого удостоверения,это всем известно..
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Lavrynenko Yurii, в вашем ответе видно всё современное украинство как на ладони - ничего по существу (ноль интеллекта), зато в избытке словесная грязь (показатель грязи внутри человека, в его душе). Слив засчитан!
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