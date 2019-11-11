Люди боятся "метки": стало известно о проблемах в "ДНР" с российскими паспортами

Все "должностные" лица в "Донецкой народной республике" до конца 2019 года обязаны оформить российский паспорт, иначе их приравняют к изменникам.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Макс Баринов. По его словам, российский паспорт требуют также и в обычных граждан при устройстве на работу, а террористов, у которых его нет, увольняют с "армии".

Российский паспорт

"Люди, у которых нет паспорта РФ, столкнулись с трудностями. Их не принимают на работу и даже увольняют с "армии". Пушилин (Денис Пушилин, главарь "ДНР". – Ред) приказал верхушке власти до конца года получить паспорта, иначе приравняет к изменникам "республики". Люди жалуются, что большинство не хочет гражданства России, ведь это т.н. метка – пристальный контроль со стороны российских силовиков", – отметил блогер.

Он напомнил, что по данным информации, так называемой "миграционной службы МВД ДНР", на конец октября жителям "республики" выдано 31 476 паспортов РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство оккупационных войск на Донбассе распорядилось ускорить процесс выдачи паспортов России террористам, за задержки в котором будут увольнять с так называемой службы.

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