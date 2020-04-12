Изменилось дыхание: киевский врач подметила новый симптом у больных с COVID-19

С течением болезни у инфицированных коронавирусом COVID-19 может меняться характер кашля.

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Как рассказала изданию "КП в Украине" киевлянка Лана Максимова, вся семья которой заболела, ее дочь перенесла воспаление легких в домашней самоизоляции.

"На 7-й день изоляции, 20-й день второй волны, пришла государственный педиатр послушать Дашу. У нее изменился характер кашля. У дочки появился спазм бронхов (вдох делает, а выдох затруднен, и наоборот)", – отметила она.

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По словам киевлянки, ее дочь продолжила ингаляцию двумя препаратами.

"Педиатр прослушала ее. Она уверена, что дочка перенесла воспаление легких. Дальше лечение Даши выглядело так: антибиотики, ингаляции, дыхательная гимнастика, сорбенты. Общее состояние хорошее, слабости нет, затрудненного дыхания тоже", – подчеркнула Максимова.

Она передала слова частного педиатра о том, что бронхоспазм наблюдается у всех COVID-19 заболеваний дыхательных путей.

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