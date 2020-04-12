Изменилось дыхание: киевский врач подметила новый симптом у больных с COVID-19

С течением болезни у инфицированных коронавирусом COVID-19 может меняться характер кашля.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как рассказала изданию "КП в Украине" киевлянка Лана Максимова, вся семья которой заболела, ее дочь перенесла воспаление легких в домашней самоизоляции.

"На 7-й день изоляции, 20-й день второй волны, пришла государственный педиатр послушать Дашу. У нее изменился характер кашля. У дочки появился спазм бронхов (вдох делает, а выдох затруднен, и наоборот)", – отметила она.

Иллюстрация

По словам киевлянки, ее дочь продолжила ингаляцию двумя препаратами.

"Педиатр прослушала ее. Она уверена, что дочка перенесла воспаление легких. Дальше лечение Даши выглядело так: антибиотики, ингаляции, дыхательная гимнастика, сорбенты. Общее состояние хорошее, слабости нет, затрудненного дыхания тоже", – подчеркнула Максимова.

Она передала слова частного педиатра о том, что бронхоспазм наблюдается у всех COVID-19 заболеваний дыхательных путей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США провели поиск в системе Google и определили, что боль в глазах является одним из неизвестных ранее, однако довольно распространенным симптомом коронавируса.

Во Франции медики обнаружили, что симптомом коронавируса, помимо уже известных, являются также болезненные проявления на коже.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал