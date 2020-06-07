Изменение климата в мире и глобальное потепление началось еще 10 лет назад, поэтому в будущем мир ждут разные природные катаклизмы.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказала украинский метеоролог Вера Балабух. По ее словам, даже если человечество прекратит выбрасывать газы – скорее всего, это ничего не изменит, так как "турбодинамическая машина запустила процесс" (полный текст интервью читайте тут).

Глобальное потепление itc.ua

"У нас очень высокая температура океана. Последние 5-10 лет – самые теплые на нашей планете. В Атлантике практически вся толща океана прогрета вглубь до двух километров. Это аномально теплая вода. Прогреты все океаны и этот процесс, который начался 10 лет тому назад, остановить трудно. Турбодинамическая машина запущена. В будущем мир ждут разные природные катаклизмы", – уточнила она.

По словам Балабух, нынешнее снижение температуры в районе Гольфстрима – скорее всего, временное явление и в перспективе она вернется к предыдущим показателям потепления.

Как сообщал OBOZREVATEL, раньше Балабух объяснила аномальный холод начала лета в Украине и резкую жару в Скандинавии и Якутии.