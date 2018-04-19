"Измена родине!" Стало известно о страхе жителей Донбасса

В оккупированной Горловке контрабандными украинскими товарами не рискуют торговать владельцы маленьких магазинчиков, поскольку это считается чуть ли не "изменой родине".

"У меня сохранились связи с горловскими предпринимателями. В оккупации их, правда, сейчас осталось немного. Из 150 моих клиентов (до войны я занимался поставками продуктов питания) - от силы 20 там остаются. Так вот, владельцы маленьких магазинчиков украинскими товарами вообще не торгуют. Там это чуть ли не как "измена родине" расценивается", - сообщил в интервью "Обозревателю" председатель Зайцевской военно-гражданской администрации Владимир Веселкин.

По его словам, украинскими товарами торгуют два продавца.

"Во-первых, рынок, где можно три палки колбасы засунуть под полу и потом продать - их не так тщательно проверяют, как магазины. Правда, там в основном колбасные и мясные изделия продают - и не так много. Во-вторых, это отжатые сети. Там украинских товаров в избытке", - подытожил Веселкин.

Как сообщал "Обозреватель", Россия резко ускорила контрабанду угля с Донбасса в ЕС.