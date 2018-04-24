Историка возмутила идея с латиницей в Украине

Переход Украины на латиницу означал бы "абсурдную измену своей культуре".

"Это было бы изменой Кириллу и Мефодию", - сказал "Обозревателю" российский историк, оппозиционный политик Андрей Зубов.

"Для Украины, Беларуси, России кириллица – органическая часть их культуры. В этом смысле переход на латиницу был бы абсурдной изменой своей культуре, изменой Кириллу и Мефодию", - заявил он.

В то же время историк заметил, что для Казахстана, принявшего решение об отказе от кириллицы, это, наоборот, является правильным решением.

"Что касается Казахстана, то тюркское единство сейчас во многом символизировано Турцией. Там используется своеобразная латиница, приспособленная под тюркский язык. Поэтому для них возвращение к латинице совершенно естественно", - убежден он.

"Я не исключаю, что какие-то страны вернутся даже не к латинице, а к арабике, как это было до революции. Тогда казахи, азербайджанцы и турки писали на арабике, а также татары и Крыма, и Волги", - добавил Зубов.

Как писал "Обозреватель", 27 марта министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что считает необходимой дискуссию в обществе о возможном переходе Украины на латиницу.