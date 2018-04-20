"Изгой и х*хол": в России школьника жестко избили ногами за украинские корни. Видеофакт

В школе российского поселка Большая Ижора (Ломоносовский район, Ленинградская область) одноклассники били ногами 12-летнего мальчика из-за того, что он родился в Ивано-Франковской области.

Избиение 6-классника 17 апреля в кабинете математики сверстники сняли на видео, пишет 47news.

По словам соседей, ребенок систематически возвращается домой избитым. Причиной называют его происхождение. Его дразнят "х*хлом" и "изгоем", хотя в школе он учится с первого класса.

По словам матери, Натальи, она перебралась в Россию девять лет назад, работает соцработником, супруг военнослужащий.

"Мы сыну сказали в драки не ввязываться и не отвечать. Когда он приходил с синяками, то ничего не говорил. Но в тот день вернулся сильно побитым, и я пошла в школу. Там мне показали видео. Дети снимают такое и выкладывают в интернет", - рассказала мать. По ее словам, сына отправили домой, даже не позвонив ни ей, ни отцу.

Классный руководитель мальчика Мария Сухова ответила, что знала о том, что ребенка обижают.

"Но то, что били, не знала. Мне говорили, что драка была еще около "Пятёрочки" до этого… Маме вечером позвонила. Его в порядок привели, он умылся, и его отправили домой. Я ему посоветовала пойти с отцом к врачу. Надо было, конечно, кого-нибудь с ним отправить", - посетовала учительница.

Директор школы Любовь Авдеева, услышав вопросы, сразу заявила: "Давайте не будем раздувать", - и повторила эту фразу еще несколько раз.

По данным СМИ, утром 20 апреля в школу должны были прибыть сотрудники отдела по делам несовершеннолетних Ломоносовского ОМВД.

Кроме того, по указанию руководства Следкома Ленобласти организовано проведение доследственной проверки.

"В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в российском ведомстве.

Как сообщал "Обозреватель", в России ученик поджег школу и устроил резню