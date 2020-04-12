Известный поэт и писатель Юрий Издрик, который недавно заявил, что сегодняшняя ситуация в Украине – провокация, а карантин из-за коронавируса не имеет никаких юридических оснований, обратился к украинцам, которые раскритиковали его позицию.

Новое обращение к "миллениалам", он написал на своей странице в Facebook. Издрик отметил, что в сложившейся ситуации, украинцы руководствуются прежде всего эмоциями, самая мощная из которых – страх. По его убеждению, именно страх может распространяться куда как эффективнее любого вируса, набирая признаков реальной пандемии.

"Удивительный и беспредметный срач, вызванный моим видеообращением к миллениалам, в который раз убедил меня, что среднестатистический человек – это никакое не мыслящее существо, а что-то вроде биоробота с мощным лимбическим (эмоциональным) аппаратом и набором установленных актуальной культурой алгоритмов. Думать самостоятельно она не хочет и не умеет", – отметил поэт.

По его словам, введение карантина в Украине – пример "психоза планетарного масштаба".

"Очевидно, сложность цивилизационной системы в настоящее время превышает возможности коллективного разума человечества – отсюда и абсурдность нашего сегодняшнего поведения, отсюда и бездумная легкость, с которой мы избавляемся с таким трудом добытыми ценностями. Прежде – индивидуальной свободой", – написал Издрык.

По его словам, украинцы пренебрегли свободой не для безопасности, а якобы "просто так".

"Человек всегда жертвует свободой ради безопасности. Это нормально – это в нашей природе. Однако я никогда не думал, что доживу до времен, когда абсолютное большинство тнз Гомо сапиенс откажется от свободы просто так – из страха перед очередным вирусом гриппа, отнюдь не самым смертельным из всех, которые переживало человечество", – заметил поэт.

"Поэтому мне противно смотреть на то, что происходит вокруг. Мне противно принадлежать к биологическому виду тнз Гомо сапиенс. Мне противно думать, что я буду доживать возраста среди вас, мои безмозглые братья и сестры. Я лучше буду брататься с вирусом Covid-19. И очень жалеть, если он меня не убьет", – подытожил Издрык.

Напомним, что ранее Издрык записал видеообращение, в котором высказался о том, что карантин в Украине незаконный, и, в случае объявления чрезвычайного положения, последствия будут очень печальные.

"Нынешний карантин сейчас не имеет никаких юридических оснований, а также мусора в марле не имеют обоснованного права штрафовать вас за прогулку по парку. К тому же они так же могут заразиться, как и остальные. Но как только хотя бы в одной стране объявят чрезвычайное положение и эпидемия чрезвычайных положений распространится так, как раньше эпидемия карантинов - космонавты с битами, в шлемах и респираторах получат право на все: арестовывать, отбирать имущество, заходить в ваши дома. Особенно, когда дойдет до голодных бунтов, а к ним рано или поздно дойдет", – сказал Издрык.

Под записью украинцы раскритиковали поэта, отметив, что только карантином можно контролировать количество больных.

"Я до этого момента с постмодернистов более всего именно Издрыка любил читать. А теперь пошел он в ж*пу", "Кукухо поехала", "Всраный постмодернист", "Уважаемый господин Издрык, давайте Вы будете и дальше радовать нас отличной поэзией и не корчить из себя микробиолога, бл*ть! ", "Немного не вписывается образ этого дяди в концепцию "здоровых мозгов", "Чувак больной на голову. В отличие от ОРЗ, от этого вируса нет лекарств, только благодаря карантину количество больных можно как-то контролировать", – сказано в комментариях.

Другие же полностью поддерживали поэта.

"Старый правду говорит. Это глобальный социальный эксперимент", "Репетиция мировой диктатуры удалась", "Браво!", "Неистово аплодирую и поддерживаю каждое слово", – писали украинцы.