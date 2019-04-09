Издевался над пожилой матерью: в Украине мужчину впервые посадили за домашнее насилие

В городе Вознесенск Николаевской области 56-летнего мужчину арестовали на месяц за домашнее насилие над собственной матерью.

Об этом сообщили в местной полиции, передает "Громадське". Приговор суда стал первым в Украине после введения уголовной ответственности за насилие дома.

"На протяжении нескольких лет человек совершал противоправные действия в отношении своей 80-летней матери, за совершение которых на семейного дебошира составлялись соответствующие админматериалы. Также в феврале этого года был зафиксирован факт нанесения женщине сыном легких телесных повреждений", – рассказали правоохранители.

Домашнее насилие etcetera.media

Отмечается, что на решение суда повлияли также смягчающие обстоятельства – обвиняемый искренне раскаялся и сотрудничал со следствием.

Однако суд не ограничился арестом. Мужчина также будет направлен на прохождение специальной практики для обидчиков, которая способствует "формированию неагрессивной психологической модели поведения".

При этом, в полиции рассказали, что с момента введения статьи Уголовного кодекса за домашнее насилие в Николаевской области открыли уже 4 производства.

Напомним, Верховная Рада Украины проголосовала за введение уголовной ответственности за домашнее насилие в декабре 2016 года.

Принятие законопроекта в первом чтении сопровождалось бурным обсуждением, в результате чего из его текста были изъяты все нормы с упоминанием таких терминов как "гендер" и "сексуальная ориентация".

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