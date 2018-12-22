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Издевались над гимном Украины: в Одессе С14 проучили подростков. Видео

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Представители одесской ячейки общественной организации С14 проучили подростков, которые издевались над гимном Украины и выражали поддержку "русскому миру".

Соответствующее видео активисты опубликовали на странице в Facebook, уточнив, что провели урок патриотического воспитания (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"За издевательства над гимном Украины будет расплата! Гуляя по сети, наткнулись на видео, где двое подростков исполняют гимн. Но не просто пели, а еще и коверкали слова и выкрикивали фразы, связанные с "русским миром", – уточнили в С14.

Издевались над гимном Украины: в Одессе С14 проучили подростков. Видео

скриншот

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Так как представители организации не могли пройти стороной случай издевательства над государственными символами, они нашли подростков.

"После физических замечаний провели урок патриотического воспитания и контрольное исполнения гимна Украины. Сказали, что все поняли и больше так не будут", – заявили в С14.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре представители С14 сожгли на глазах у россиян запрещенную в Украине символику в виде георгиевской ленты.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликт
Место
УкраинаОдесса
Теги
С14гимн Украины
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Толпа гомосеков, напала на несовершеннолетних подростков, которые не разделяли из сеек сусальных предпочтения ... С14, запомните, ваши списки все есть ... БОГ всё видетъ и потом вас всех накажет ... )
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