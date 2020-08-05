Избитая в поезде Мариуполь-Киев рассказала о проблемах с психикой сына

Телеведущая Анастасия Луговая, избитая и едва не изнасилованная в поезде Мариуполь – Киев, рассказала о проблемах с психикой сына.

Мальчик, который находился с матерью в купе во время происшествия получил большую психологическую травму и боится оставаться один, написала она в своем Facebook.

"Захарчик ходит к психологу. У него нанесена большая психологическая травма. Он боится оставаться один. Говорит, что страшилки по телевизору не страшны, а страшны ему дяди. Меня он пока тоже боится. Я звоню ему, но без видео. Детки воспринимают всё визуально и он не может привыкнуть, что его мама выглядит так", – рассказала Луговая.

Пострадавшая в поезде Мариуполь – Киев Анастасия Луговая в Facebook

Пострадавшая отметила, что сын повзрослел за несколько дней. Женщина старается уберечь его от общественного внимания, не разрешает ребенку смотреть новости.

"Нужно работать над тем, чтоб он себя не винил. Говорит: это я виноват, что не спас тебя, что не проснулся раньше. Мы с ним разговариваем. И Вова, и бабушки с дедушками, и сестра моя. Рассуждения и размышления на эту тему могут длится долго. Он задаёт вопросы, старается понять. Но до сих пор ему не понятно, почему дядя бил маму и был голый", – поделилась мама мальчика.

Мама рассказала о проблемах с психикой ребенка Анастасия Луговая в Facebook

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