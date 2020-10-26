Избирательные комиссии "отличились" на местных выборах в Украине: фото конфузов

Во время голосования на местных выборах в Украине 25 октября произошло несколько конфузов. Так, на избирательных участках бюллетени хранили в кастрюле, сейф открывали болгаркой, главу ОТО выбирали из одного кандидата, наблюдатель прыгал из окна, а голосовать пришел "Покемон Пикачу".

С "сейфом" для бюллетеней из большой опечатанной кастрюли "отличились" в Днепре, пишет RegioNews. По словам председателя участковой избирательной комиссии, в обычный сейф они просто не поместились. Другого сейфа не было, поэтому, чтобы выйти из ситуации, на участке использовали то, что оказалось под рукой.

"Кастрюли не горят, следовательно, требования к хранению бюллетеней соблюдены", – пошутили пользователи соцсетей.

Бюллетени хранили в кастрюле. regionews.ua

В Херсонской области члены избирательной комиссии не смогли открыть сейф, поэтому пришлось вызывать сотрудников службы по чрезвычайным ситуациям, чтобы его разрезать, сообщает "Интерфакс-Украина". Спасатели осторожно сделали это с помощью болгарки. Из-за конфуза участок начал работать с опозданием в 40 минут.

В поселке Стеблев, в Звенигородском районе Черкасской области, главу Стеблевской ОТО выбирали из одного-единственного кандидата от партии "Слуга народа" – 58-летнего Алексея Данильченко. О курьезном случае рассказал аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок на своей странице в Facebook.

"Когда даже не знаешь, кого выбрать. Такое многообразие кандидатов", – написал он.

Избирательный бюллетень. Денис Рыбачок в Facebook

Проголосовать на местных выборах в Харькове на один из участков пришел избиратель в костюме "Покемона Пикачу". Соответствующее фото опубликовали в Telegram-канале "Труха Харьков". На снимке не ясно, мужчина это или женщина, поскольку человек стоит спиной.

Избиратель пришел в костюме Покемона Пикачу. Труха Харьков

В Луцке на избирательном участке наблюдатель от партии "Сила и честь" выпрыгнул в окно после начала подсчета голосов, сообщают "Волынские новости".

Инцидент произошел на участке, который находится на первом этаже факультета истории, политологии и национальной безопасности Волынского национального университета имени Леси Украинки около 22:30.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Житомире на местных выборах-2020 "креативно" подошли к созданию кабинок для голосования, сделав их из тряпок, ширмы для кукольного театра и ковров.