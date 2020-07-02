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Избирательное деторождение как "божий промысел" слуг народа

Борис Житнигор
Борис Житнигор
Общество
1,6 т.
Избирательное деторождение как 'божий промысел' слуг народа

"И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их: И благословил их Бог и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю и обладайте ею..." (Бытие 1:27).

Так сказано в Священном писании – общепризнанно одной из нетленных, наимудрейших и нравственно приоритетных концепций миропонимания, доступных человеческому разуму, определяющих ментальность глобального социума на протяжении тысячелетий.

Жизнетворное явление деторождения – это промысел Божий, сфера догматических таинств бытия, доктринально обеспечивающих устойчивость и внутреннюю гармонию духовной и социальной жизни.

Но так было до недавнего времени…

Нет, конечно, пламенные призывы к контролю над рождаемостью, сокращению населения нашей планеты озвучивались носителями столь резонансных идей в различные исторические эпохи.

В древнем Вавилонском Талмуде описывались способы ограничения рождаемости, а в средневековом "Городе Солнца" Томазо Кампанелла подробно излагаются целесообразные социальные принципы деторождения.

Вопрос бессмысленности жизни провозглашает царь Эдип в одноименной трагедии Софокла, активно осмысливает немецкий философ Артур Шопенгауэр, прослеживается в трудах сторонников концепции абсурдизма – Ницше, Кьеркегора, Камю, Шестова, Бердяева, Гуссерля, Достоевского… По сути, он будоражил сознание человечества всегда.

В западных странах, часть общества, перманентно находящаяся в апатичной фрустрации, пропагандирует идеи "чайлдфри" и лозунги движения "антинаталистов", эмоционально воплощенных в трудах южноафриканского философа Дэвида Бенатара, озабоченного неизбежными страданиями детей, рожденных на этот свет без их согласия. Им вторят эксцентричные идеологические течения отрицания деторождения, инициируемые британскими благотворительными организациями Population Matters и BirthStrike, а также Движением за добровольное вымирание человечества (VHEMT).

Еще полвека назад в десятках стран Африки, Азии и Латинской Америки были реализованы государственные программы по контролю рождаемости. В качестве последовательных сторонников таких мер известны Китай, Индия и Иран. До начала 80-х годов прошлого века схожие ограничения действовали в Сингапуре.

В развитых демократических странах Европы и Америки методика ограничения деторождения на государственном уровне резонно воспринимается как антигуманная и не имеет официального применения, а также не озвучивается ответственными политиками в качестве возможного инструмента преодоления насущных проблем жизнедеятельности общества. Характерно, что именно эти благополучные страны переживают демографический кризис, выражающийся в неуклонном сокращении уровня рождаемости.

Однако в Украине – в самом центре просвещенной и толерантной Европы произошло нечто особенное. Здесь вдруг на высоком политическом уровне (профильный Комитет по вопросам соцполитики Верховной Рады, контролируемой монобольшинством партии президента, – вполне себе влиятельная структура) вдруг озаботились "научными" проблемами качества населения. Не ростом экономики, социальными стандартами, борьбой с коррупцией и нелегальным хозяйственным оборотом, повышением эффективности государственного управления. А качеством и интенсивностью деторождения того самого населения, которое традиционно имеет глупость формировать власть в стране по иррациональным мотивам, а затем – вместо требовательного отношения к своим часто нечистоплотным избранникам, имеет склонность терпеливо заискивать перед ними.

Итак, о чем идет речь? В надменном образе высокопарной мудрости, государственным деятелем были озвучены тезисы о детях "низкого качества" у безработных и потенциальной экономической целесообразности возможного ограничения рождаемости в среде "маргиналов". А много ли доблести в сомнительных карьерных достижениях всевозможных "новых лиц", безликой массой просочившихся во власть под сенью былой артистической популярности нынешнего президента и прозябающих в неэффективной имитации тягот государственной службы за счет того же незадачливого населения?

Когда упомянутое высказывание возымело изрядный общественный резонанс и вызвало массовое негодование, выяснилось, то председатель означенного комитета парламента сформулировала сие мудрствование в порыве искрометного научного поиска, которому, как известно, позволительны абстрактные допущения. И вообще, мол, все специфические термины, возмутившие социум, были позаимствованы из трудов известного американского экономиста, лауреата Нобелевской премии Гэри Стэнли Беккера. Достойное и весьма изобретательное оправдание собственной напыщенности, неправда ли?

Ну, а причем здесь, на самом деле, уважаемый господин Беккер? Есть основания утверждать, что его теоретические модели анализа экономически значимого поведения человека, были приплетены к ситуации весьма избирательно, с определенной псевдонаучной ревизией известной концепции.

Избирательное деторождение как "божий промысел" слуг народа

Ну, например, модель Беккера отнюдь не ориентирована на обоснование возможности потенциального ущемления естественной свободы личной жизни граждан в демократическом обществе. В ней речь, прежде всего, идет о предпосылках и ориентирах выработки государственной социальной политики в таких параметрах, которые способствуют повышению благосостояния семей и, соответственно, - условного социального качества их потомства.

При этом экономист замечает, что, как раз, в развитых обществах (в тех же США и странах Западной Европы) наблюдается тенденция к сокращению рождаемости. Украина, кстати говоря, при всей своей социально-экономической отсталости, также испытывает подобный кризис.

Относясь к повседневной жизни чрезмерно меркантильно, современные обыватели теряют потенциал непреходящих духовных ценностей, и воспринимают детей не трепетным подарком судьбы, а в качестве этаких "товаров длительного пользования", приобретаемых родителями для удовлетворения собственных амбиций различного рода. Наряду с домами, машинами, телевизорами и пылесосами, на детей есть спрос, им требуются инвестиции, которые в перспективе могут принести доход…

Эгоизм является стержнем доминирующей житейской идеологии успеха. Поэтому в преуспевающих семьях детей мало – зачем создавать сложности карьере, обременять себя лишними заботами, поступаться комфортом и удовольствием от безудержного потребления благ?

Повышенный доход ограничивает рождаемость в семьях избалованных достатком эгоистов, но способен повысить качество жизни их возможного ребенка, ввиду доступности капиталовложений в достойное воспитание и хорошее образование.

Нужно признать, все подобные выкладки вполне объективны. Но в них не учтены два важных обстоятельства – фактора, которые в идеале должны были быть, в контексте современного либерального гуманизма, доминирующими – нравственность и любовь! Неужели столь фундаментальная система социальных координат абсолютно свободна от элементов искренней чувственности, без которых Homo sapiens - сродни животному, обуреваемому лишь потребительскими инстинктами?

Кроме того, отечественные сторонники вырванных из контекста тезисов теории "качества человеческого капитала" не принимают во внимание еще несколько ключевых моментов. Украина – преимущественно бедная страна, в которой к числу "маргиналов", при желании, можно отнести добрую половину населения. К тому же, и в относительно недавнюю советскую бытность, жизнь граждан не отличалась особым достатком и возможностями, а детей у них, порой, особенно в сельской местности, было традиционно много. Но именно в семьях со скромным доходом часто рождались одаренные дети, не боящиеся тяжелого труда, упорные, любознательные и творчески мыслящие. В то же время у состоятельных супругов не редко вырастали пресыщенные роскошью и развращенные карьеристы, не способные привнести даже незначительный вклад в общественный прогресс.

Вместе с тем, конечно, от благосостояния родителей зависят качественные признаки личности, которые ребенок приобретет в процессах воспитания, обучения, социализации. Условное многоаспектное качество ребенка не закладывается в него и не может презюмироваться непосредственно в рамках акта деторождения. Это – фактор будущего, зависящий от перспективных событий. И, конечно, в развитых обществах на высокое качество человеческого капитала – профессионализм, творчество, знания, интеллект, особые задатки - есть спрос. Но не у нас!

Что делает украинское государство для роста благосостояния населения, повышения качества того самого человеческого капитала? Ведь прогресс в этой сфере – неотъемлемая задача дееспособной демократической власти, которая должна иметь необходимые ресурсы и волю для обеспечения надлежащего социального микроклимата в стране. Причем такая цель - политическая задача гораздо в большей мере, чем проблема родителей детей, которые на локальном уровне часто объективно не способны преодолеть кризисные изъяны социальной инфраструктуры. Ничего не делает! Но в нищей и коррумпированной стране невозможно воспроизводить нравственно, интеллектуально и физически превосходное население. И теория Беккера именно об этом, а не о потенциальной необходимости ограничения рождаемости плохо живущих людей. Или государство необходимо только для того, чтобы высасывать из своих граждан все соки, паразитировать на их труде и не предлагать им взамен никаких благ общественного прогресса?

У нас - нижайшие социальные стандарты, некачественное, часто формализованное и коррумпированное образование, низкий спрос на знания и квалификацию – о чем красноречиво свидетельствует та же "кумовская" государственная кадровая политика. Но зато на самом высоком политическом уровне – масштабные проявления коррупции, некомпетентности и попрания всех мыслимых и немыслимых норм цивилизованного обустройства социальной жизни! Это, как раз, и есть явственное проявление все того же низкого качества неэффективных менеджеров, разными способами проникших во власть. Может быть именно в сфере государственного управления стоит применить жесткие меры недопущения в политикум людей с сомнительным профессиональным и нравственным потенциалом?

А то, дорогие друзья, выходит причудливый алогизм: то самое "некачественное" население избирает и содержит считающую его ущербным нерадивую власть, а последняя ещё и пилит "сук неоправданного благополучия", на котором она бессовестно прозябает.

Вместе с тем, какой-то резон во всем этом растиражированном словоблудии о достоинствах и недостатках человеческого ресурса все-таки есть. Были бы мы ментально более качественными, - не создавали бы условия для политической вакханалии и терпеливо бы не поощряли многолетний бред богатеющих функционеров об их непосильных трудах праведных, благородных целях и непреодолимых препятствиях на пути к их достижению.

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