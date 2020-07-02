"И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их: И благословил их Бог и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю и обладайте ею..." (Бытие 1:27).

Так сказано в Священном писании – общепризнанно одной из нетленных, наимудрейших и нравственно приоритетных концепций миропонимания, доступных человеческому разуму, определяющих ментальность глобального социума на протяжении тысячелетий.

Жизнетворное явление деторождения – это промысел Божий, сфера догматических таинств бытия, доктринально обеспечивающих устойчивость и внутреннюю гармонию духовной и социальной жизни.

Но так было до недавнего времени…

Нет, конечно, пламенные призывы к контролю над рождаемостью, сокращению населения нашей планеты озвучивались носителями столь резонансных идей в различные исторические эпохи.

В древнем Вавилонском Талмуде описывались способы ограничения рождаемости, а в средневековом "Городе Солнца" Томазо Кампанелла подробно излагаются целесообразные социальные принципы деторождения.

Вопрос бессмысленности жизни провозглашает царь Эдип в одноименной трагедии Софокла, активно осмысливает немецкий философ Артур Шопенгауэр, прослеживается в трудах сторонников концепции абсурдизма – Ницше, Кьеркегора, Камю, Шестова, Бердяева, Гуссерля, Достоевского… По сути, он будоражил сознание человечества всегда.

В западных странах, часть общества, перманентно находящаяся в апатичной фрустрации, пропагандирует идеи "чайлдфри" и лозунги движения "антинаталистов", эмоционально воплощенных в трудах южноафриканского философа Дэвида Бенатара, озабоченного неизбежными страданиями детей, рожденных на этот свет без их согласия. Им вторят эксцентричные идеологические течения отрицания деторождения, инициируемые британскими благотворительными организациями Population Matters и BirthStrike, а также Движением за добровольное вымирание человечества (VHEMT).

Еще полвека назад в десятках стран Африки, Азии и Латинской Америки были реализованы государственные программы по контролю рождаемости. В качестве последовательных сторонников таких мер известны Китай, Индия и Иран. До начала 80-х годов прошлого века схожие ограничения действовали в Сингапуре.

В развитых демократических странах Европы и Америки методика ограничения деторождения на государственном уровне резонно воспринимается как антигуманная и не имеет официального применения, а также не озвучивается ответственными политиками в качестве возможного инструмента преодоления насущных проблем жизнедеятельности общества. Характерно, что именно эти благополучные страны переживают демографический кризис, выражающийся в неуклонном сокращении уровня рождаемости.

Однако в Украине – в самом центре просвещенной и толерантной Европы произошло нечто особенное. Здесь вдруг на высоком политическом уровне (профильный Комитет по вопросам соцполитики Верховной Рады, контролируемой монобольшинством партии президента, – вполне себе влиятельная структура) вдруг озаботились "научными" проблемами качества населения. Не ростом экономики, социальными стандартами, борьбой с коррупцией и нелегальным хозяйственным оборотом, повышением эффективности государственного управления. А качеством и интенсивностью деторождения того самого населения, которое традиционно имеет глупость формировать власть в стране по иррациональным мотивам, а затем – вместо требовательного отношения к своим часто нечистоплотным избранникам, имеет склонность терпеливо заискивать перед ними.

Итак, о чем идет речь? В надменном образе высокопарной мудрости, государственным деятелем были озвучены тезисы о детях "низкого качества" у безработных и потенциальной экономической целесообразности возможного ограничения рождаемости в среде "маргиналов". А много ли доблести в сомнительных карьерных достижениях всевозможных "новых лиц", безликой массой просочившихся во власть под сенью былой артистической популярности нынешнего президента и прозябающих в неэффективной имитации тягот государственной службы за счет того же незадачливого населения?

Когда упомянутое высказывание возымело изрядный общественный резонанс и вызвало массовое негодование, выяснилось, то председатель означенного комитета парламента сформулировала сие мудрствование в порыве искрометного научного поиска, которому, как известно, позволительны абстрактные допущения. И вообще, мол, все специфические термины, возмутившие социум, были позаимствованы из трудов известного американского экономиста, лауреата Нобелевской премии Гэри Стэнли Беккера. Достойное и весьма изобретательное оправдание собственной напыщенности, неправда ли?

Ну, а причем здесь, на самом деле, уважаемый господин Беккер? Есть основания утверждать, что его теоретические модели анализа экономически значимого поведения человека, были приплетены к ситуации весьма избирательно, с определенной псевдонаучной ревизией известной концепции.

Ну, например, модель Беккера отнюдь не ориентирована на обоснование возможности потенциального ущемления естественной свободы личной жизни граждан в демократическом обществе. В ней речь, прежде всего, идет о предпосылках и ориентирах выработки государственной социальной политики в таких параметрах, которые способствуют повышению благосостояния семей и, соответственно, - условного социального качества их потомства.

При этом экономист замечает, что, как раз, в развитых обществах (в тех же США и странах Западной Европы) наблюдается тенденция к сокращению рождаемости. Украина, кстати говоря, при всей своей социально-экономической отсталости, также испытывает подобный кризис.

Относясь к повседневной жизни чрезмерно меркантильно, современные обыватели теряют потенциал непреходящих духовных ценностей, и воспринимают детей не трепетным подарком судьбы, а в качестве этаких "товаров длительного пользования", приобретаемых родителями для удовлетворения собственных амбиций различного рода. Наряду с домами, машинами, телевизорами и пылесосами, на детей есть спрос, им требуются инвестиции, которые в перспективе могут принести доход…

Эгоизм является стержнем доминирующей житейской идеологии успеха. Поэтому в преуспевающих семьях детей мало – зачем создавать сложности карьере, обременять себя лишними заботами, поступаться комфортом и удовольствием от безудержного потребления благ?

Повышенный доход ограничивает рождаемость в семьях избалованных достатком эгоистов, но способен повысить качество жизни их возможного ребенка, ввиду доступности капиталовложений в достойное воспитание и хорошее образование.

Нужно признать, все подобные выкладки вполне объективны. Но в них не учтены два важных обстоятельства – фактора, которые в идеале должны были быть, в контексте современного либерального гуманизма, доминирующими – нравственность и любовь! Неужели столь фундаментальная система социальных координат абсолютно свободна от элементов искренней чувственности, без которых Homo sapiens - сродни животному, обуреваемому лишь потребительскими инстинктами?

Кроме того, отечественные сторонники вырванных из контекста тезисов теории "качества человеческого капитала" не принимают во внимание еще несколько ключевых моментов. Украина – преимущественно бедная страна, в которой к числу "маргиналов", при желании, можно отнести добрую половину населения. К тому же, и в относительно недавнюю советскую бытность, жизнь граждан не отличалась особым достатком и возможностями, а детей у них, порой, особенно в сельской местности, было традиционно много. Но именно в семьях со скромным доходом часто рождались одаренные дети, не боящиеся тяжелого труда, упорные, любознательные и творчески мыслящие. В то же время у состоятельных супругов не редко вырастали пресыщенные роскошью и развращенные карьеристы, не способные привнести даже незначительный вклад в общественный прогресс.

Вместе с тем, конечно, от благосостояния родителей зависят качественные признаки личности, которые ребенок приобретет в процессах воспитания, обучения, социализации. Условное многоаспектное качество ребенка не закладывается в него и не может презюмироваться непосредственно в рамках акта деторождения. Это – фактор будущего, зависящий от перспективных событий. И, конечно, в развитых обществах на высокое качество человеческого капитала – профессионализм, творчество, знания, интеллект, особые задатки - есть спрос. Но не у нас!

Что делает украинское государство для роста благосостояния населения, повышения качества того самого человеческого капитала? Ведь прогресс в этой сфере – неотъемлемая задача дееспособной демократической власти, которая должна иметь необходимые ресурсы и волю для обеспечения надлежащего социального микроклимата в стране. Причем такая цель - политическая задача гораздо в большей мере, чем проблема родителей детей, которые на локальном уровне часто объективно не способны преодолеть кризисные изъяны социальной инфраструктуры. Ничего не делает! Но в нищей и коррумпированной стране невозможно воспроизводить нравственно, интеллектуально и физически превосходное население. И теория Беккера именно об этом, а не о потенциальной необходимости ограничения рождаемости плохо живущих людей. Или государство необходимо только для того, чтобы высасывать из своих граждан все соки, паразитировать на их труде и не предлагать им взамен никаких благ общественного прогресса?

У нас - нижайшие социальные стандарты, некачественное, часто формализованное и коррумпированное образование, низкий спрос на знания и квалификацию – о чем красноречиво свидетельствует та же "кумовская" государственная кадровая политика. Но зато на самом высоком политическом уровне – масштабные проявления коррупции, некомпетентности и попрания всех мыслимых и немыслимых норм цивилизованного обустройства социальной жизни! Это, как раз, и есть явственное проявление все того же низкого качества неэффективных менеджеров, разными способами проникших во власть. Может быть именно в сфере государственного управления стоит применить жесткие меры недопущения в политикум людей с сомнительным профессиональным и нравственным потенциалом?

А то, дорогие друзья, выходит причудливый алогизм: то самое "некачественное" население избирает и содержит считающую его ущербным нерадивую власть, а последняя ещё и пилит "сук неоправданного благополучия", на котором она бессовестно прозябает.

Вместе с тем, какой-то резон во всем этом растиражированном словоблудии о достоинствах и недостатках человеческого ресурса все-таки есть. Были бы мы ментально более качественными, - не создавали бы условия для политической вакханалии и терпеливо бы не поощряли многолетний бред богатеющих функционеров об их непосильных трудах праведных, благородных целях и непреодолимых препятствиях на пути к их достижению.

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