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19 ноября • обновлено в 12:57
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Избили и повесили: в Запорожье нашли мертвой целую семью

1.3т
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В Днепровском районе Запорожья в квартире нашли мертвой супружескую пару и их 25-летнего сына.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП в Запорожской области, ЧП произошло на улице Ладожской. На телах мужчины и женщины были телесные повреждения, а их сына нашли повешенным.

В полиции отметили, что к ним обратилась женщина, которая объяснила, что ее сестра уже несколько дней не выходит на связь. Вместе с правоохранителями женщина приехала домой к родственнице.

В Запорожье нашли мертвой целую семью

В Запорожье нашли мертвой целую семью

depositphotos.com

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В квартире обнаружили мертвыми всех членов семьи. На месте работали эксперты-криминалисты, следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Как писал OBOZREVATEL, в Одесской области в городе Раздельная рецидивист жестоко убил троих членов семьи.

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Автор
Глеб Иванов Глеб Иванов
Место
Украина Запорожье
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