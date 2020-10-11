Время от времени меня спрашивают, как мне удается выглядеть моложе своих лет. Этот вопрос я задал многим людям, которые выглядят моложе своих лет в том числе Джареду Лето и тренеру, "который в 50 лет выглядит на 25".

Вот так выглядит мой перечень правил, как сохранить молодость и здоровье:

Избегайте алкоголя. Редкие исключения возможны, но в целом алкоголь (как и другие вещества, вызывающие привыкание) ослабляют здоровье и делают людей визуально старше. Много спите. Во время сна ваше тело восстанавливается. Нельзя откладывать сон на потом: недосыпание в будние дни не должно компенсироваться долгим сном в выходные. Не переедайте. Люди выглядят старше из-за избыточного веса, и с этим связаны десятки болезней. Обычно я ем дважды в день раз в шесть часов или один раз в день, не перекусывая. Есть три раза в день и чаще — это просто (плохая) привычка. Занимайтесь спортом. Умеренные, но регулярные упражнения делают людей здоровее, и они дольше живут. Лично я немного занимаюсь кардио (ходьба / езда на велосипеде / плавание на открытом воздухе), но больше мне нравится тренироваться с небольшими весами. Сократите стресс. Есть умственные привычки, которые работают и помогают верить в то, что все делается к лучшему. Методы стоиков, такие как негативная визуализация и безразличие к происходящему, тоже работают. Жизнь на природе облегчает все вышеперечисленное. Не ешьте мясо. Есть морепродукты и рыбу, пойманную в дикой природе, полезно. Однако выращенное на фермах красное мясо — это то, чего избегают большинство людей, которые выглядят моложе своего возраста. Я подозреваю, что нездоровый характер этого мяса связан с тем, как выращивают и убивают домашний скот (гормоны роста, корм и т. д.). Живите в одиночестве. Удивительно, но все молодые на вид мужчины среднего возраста, с которыми я разговаривал, жили одни большую часть своей жизни. Это может быть результатом их независимости от моделей сна / еды / поведения другого человека. Или, возможно, это просто корреляция, и люди, независимые от нездоровых социальных норм, также независимы и в своей личной жизни.

Многим этим утверждениям можно найти научные объяснения. Если вы вдвое моложе, чем я, то главный вывод звучит так — никогда не пейте алкоголь.

Как только вы откажетесь от алкоголя, вы перестанете заглушать свою интуицию, которая говорит, что хорошо для вас и плохо. Вы сами разберетесь со всем, что вам нужно знать, и не будете зависеть от советов других людей.