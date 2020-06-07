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7 июня • обновлено в 11:32
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Из жары в холод: появился прогноз погоды на лето в Украине

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Лето-2020 в Украине будет находиться в "погодных качелях". Прогнозируется, как жара, так и затяжные прохладные дни с дождями.

Об этом в интервью "Сегодня" рассказал доктор наук, ведущий сотрудник Института геофизики НАН Украины Светлана Бойченко.

"Мы будем некоторое время жить в "погодных качелях" – резкие изменения погодных условий от холодных к теплым, от влажных к сухим. Лето может быть неожиданно прохладное, затяжное, дождливое", – отметила она.

Лето в Украине

Лето в Украине

Бойченко добавила, что климат изменчив от года к году, поэтому изменения оцениваются за период не менее чем за 30 лет.

"Всемирной метеорологической организацией введено понятие климатической нормы температуры за период 1961-1990 годов, или сейчас также используют периоды 1971-2000 и 1980-2010 годов – это такой стандартный климат, по сравнению с которым оценивают изменения. Продвигаясь по климатическому историческому прошлому в соответствии с результатами инструментальных наблюдений, мы можем попасть то в потепление, то в похолодание. Повторюсь, сейчас мы проходим "максимум потепления", – сказала ученый.

По ее словам, к 2030-40 годам температурное колебание будет иметь нисходящую волну на фоне общего потепления, но в 2060-70-ые годы волна снова займет восходящее положение.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящее лето.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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