Из-за засухи исчез один из красивейших водопадов Крыма. Фото

Юрий Сергиенко Общество 18:58, 13.10.2020 Обновлено: 01:53, 14.10.2020

В селе Уркуста (Передовое) на территории оккупированного Россией Крыма пересох водопад Кобалар ("Козырек").

Соответствующее фото опубликовал пользователь Twitter RoksolanaToday & КрымUA. На нем видно, что вода исчезла полностью (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Водопад Кобалар до засухи.
Twitter RoksolanaToday & КрымUA

"Сухая осень, обезвоженный водопад Кобалар ("Козырек"). Для тех, кто Кобалар не узнал, то вот он. С водой там так здорово, любили приезжать", – сказано в сообщении.

Водопад Кобалар полностью пересох.
Twitter RoksolanaToday & КрымUA

Стоит отметить, что Кобалар был одним из красивейших водопадов Крыма. Он расположен в 3 км от села Передовое на ручье Кобалар-Су. Его высота составляла около 14 метров.

Водопад расположен в селе возле Севастополя.
Google Maps
Водопад Кобалар расположен в селе Передовое.
Google Maps
Twitter RoksolanaToday & КрымUA.
Twitter RoksolanaToday & КрымUA.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Россией Крыму пересох водопад Учан-Су, который был самым высоким на полуострове и в Украине.

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