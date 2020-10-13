Из-за засухи исчез один из красивейших водопадов Крыма. Фото

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
13,1 т.

  • Кобалар расположен недалеко от Севастополя

  • Он достигал 14 метров высоту

В Крыму пересох водопад Кобалар

В селе Уркуста (Передовое) на территории оккупированного Россией Крыма пересох водопад Кобалар ("Козырек").

Соответствующее фото опубликовал пользователь Twitter RoksolanaToday&КрымUA. На нем видно, что вода исчезла полностью (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Водопад Кобалар до засухи

"Сухая осень, обезвоженный водопад Кобалар ("Козырек"). Для тех, кто Кобалар не узнал, то вот он. С водой там так здорово, любили приезжать", – сказано в сообщении.

Водопад Кобалар полностью пересох

Стоит отметить, что Колабар был одним из красивейших водопадов Крыма. Он расположен в 3 км от села Передовое на ручье Кобалар-Су. Его высота составляла около 14 метров.

Водопад расположен в селе возле Севастополя
Водопад Кобалар расположен в селе Передовое
Twitter RoksolanaToday&КрымUA.
Twitter RoksolanaToday&КрымUA.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Россией Крыму пересох водопад Учан-Су, который был самым высоким на полуострове и в Украине.

УкраинаАннексия Крыма