Мужчине отрезали ноги из-за укуса ядовитого паука: подробности трагедии на Днепропетровщине

В Украине произошел редкий случай, когда из-за укуса ядовитого паука мужчине ампутировали обе ноги. Пострадавшим оказался 54-летний электрик Никопольского завода ферросплавов. Сейчас он находится в больнице имени Мечникова в Днепре, где проходит лечение.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

О трагедии с электриком и бывшим афганцем Станиславом Бойко в соцсетях сообщил редактор изданий Никопольского ферросплавного завода Дмитрий Семерин.

Он попросил помощи для заводчанина. И рассказал, что мужчину укусил ядовитый паук на даче, когда он обрабатывал виноградник. Из-за укуса у него началось осложнение и у него ампутировали обе ноги. Из Никополя его доставили в больницу имени Мечникова в Днепре.

Заместитель главного врача по хирургии больницы им. Мечникова Юрий Скребец подтвердил, что пациент с таким диагнозом у них есть.

"Это действительно так. Он работал на даче и вероятно был укушен. Укус этого паука опасен тем, что вызывает Токсикотромбический синдром, фактически образуются тромбы. Сначала он не обратил на это внимания. И только на 10-12 сутки увидел, что на руках и ногах у него черные пятна. Поэтому дело закончилось ампутацией. Слишком много прошло времени, да и связать эти симптомы с укусом паука было сложно. В практике нашей больницы это первый случай", – рассказал OBOZREVATEL Скребец.

Также председатель совета ветеранов войны в Афганистане Никопольского ферросплавного завода Василий Дашко, который общался с братом пострадавшего Станислава Бойко, рассказал OBOZREVATEL подробности того, что случилось:

"Он работал у себя на даче под Никополем, обрезал виноградник. И его в шею укусил паук. Сначала у него на шее образовался нарыв. Ему там его резали, чистили. А потом по ногам пошла сыпь, поднялась высокая температура, началась рвота. Решили, что у него коронавирус. Две недели его продержали там в инфекционке. Но есму становилось хуже, у него уже начался сепсис, отказали почки. Он просто прощался с жизнью. И брат отвез его в Днепр в больницу Мечникова в реанимацию. И там ему ампутировали обе ноги. Сейчас его состояние улучшилось, сегодня ему как раз формировали вторую культю на ноге", – рассказал Дашко.

Знакомы предполагают, что виновником укуса мог стать желтосумчатый колющий паук. Он считается самым ядовитым из представителей рода Хеиракантиум, обитающих в Европе. Они как раз живут в листьях растений.

Правда его укус вызывает аллергическую реакцию. У пострадавших наблюдается острая жгучая боль, отек укушенного места, рвота, головокружение, озноб, повышение температуры и артериального давления.

Биолог и глава общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский говорит, что в связи с климатическими изменениями у нас сейчас появляются разные ядовитые насекомые. Даже такие как каракурт, известный под названием "черная вдова".

"Как и каракурт, так и желтосумчатый колющий паук – это все переселенцы, они появились после климатических изменений у нас. Укус желтосумчатого колющего паука имеет кроме нейротического действия еще и эффект, который может привести к некрозу тканей. Может нарушаться кровообращение, яд может распространяться по лимфатической системе человека.

Яд каракурта не может вызвать некроза тканей. Так что вполне возможно, что это желтосумчатый паук. Смертей от его укусом значительно меньше, чем от укусов каракурта. Но может быть индивидуальная неперносимость яда. У человека могут быть болезни, которые под действием яда могут обостриться", – поясняет Балинский.

Кстати, о том, что желтосумчатый колющий паук появился в Днепропетровской области сообщалось уже весной 2019 года. Он уже тогда нападал на людей. Яд этого насекомого действует до 30 часов. А вот если он продолжает доставлять неприятности дольше, чем 30 часов, то необходимо срочно обращаться в больницу. Укус этого насекомого похож на укус осы. После этого у человека появляется аллергия, повышается температура. Также боль может распространяться по всему телу, и могут даже неметь ноги.