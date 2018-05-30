Из-за туристов: в Одесской области появится спецполиция

В Одессе и Одесской области на время туристического сезона — с 1 июня по 30 сентября - будет работать туристическая полиция.

Первая станция полиции открылась на территории курортного комплекса "Аркадия" в Одессе. А всего таких станций будет 15, передает пресс-служба Нацполиции.

http://mvs.gov.ua

"Специально для охраны общественного порядка в курортных зонах Одессы и Одесской области мы запустили группы туристической полиции... Полицейские будут предоставлять консультации и помощь отдыхающим, регистрировать жалобы граждан относительно повреждения и исчезновения имущества, анализировать оперативную ситуацию в местах скопления туристов", - заявил замминистра МВД Вадим Троян на церемонии открытия станции.

http://mvs.gov.ua

По его словам, ежегодно Одесскую область посещают более шести миллионов туристов, в том числе и иностранцев.

Троян отметил, что в дальнейшем планируется открыть станции подразделений во всех курортных зонах.

http://mvs.gov.ua

Начальник ГУ Нацполиции Одесской области Дмитрий Головин рассказал, что в 2017 году проект туристической полиции работал на участке "Ланжерон-Аркадия" в пилотном режиме и показал свою эффективность.

"Группы туристической полиции раскрыли 38 уголовных нарушений, обнаружили трех несовершеннолетних, самовольно оставивших место своего проживания, задержали иностранного гражданина, который находился в розыске", - рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая впервые за четыре года в речной порт Днепра прибыл большой круизный корабль, на котором были иностранные туристы.