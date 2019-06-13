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Из-за "Слуги народа"? На Прикарпатье облили фекалиями экс-кандидата в президенты: видео

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В четверг, 13 июня, народного депутата от фракции БПП Александра Шевченко в парке воинов-интернационалистов в Ивано-Франковске облили фекалиями.

Соответствующее видео опубликовало местное издание "Галка". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что на место ЧП прибыла полиция. Вскоре подробностями инцидента в Facebook поделился сам Шевченко. По словам нардепа, его вызвали на разговор местный предприниматель Иван Мельник и криминальный авторитет Мирослав Кальян.

Новости
В Одессе активистку облили фекалиями: что произошло

Александр Шевченко

Александр Шевченко

Украина.ру

Шевченко рассказал, что ему якобы угрожали, чтобы он не баллотировался в Верховную Раду от Ивано-Франковска, поскольку в округе должен победить определенный человек от партии "Слуга народа". Кроме того, ему пообещали развернуть "черную" информационную кампанию против него в СМИ.

Когда Шевченко отказался, к нему подошел человек, переодетый в работника коммунальных служб, и облил фекалиями.

Шевченко потребовал от правоохранителей расследовать инциденте. Кроме того, он обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой разобраться в ситуации, поскольку его обидчики прикрывались именно президентской партией.

Как сообщал OBOZREVATEL, народного депутата (внефракционного) Мустафу Найема 19 апреля облили нечистотами в Одессе.

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Персоны
Александр ШевченкоВладимир Зеленский
Место
Украина
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