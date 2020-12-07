Из-за шторма на Азовском побережье затопило дорогу к резиденции Зеленского. Видео

Из-за мощного шторма в районе Кирилловки Запорожской области была затоплена единственная дорога к заповеднику "Бирючий остров" на косе в Азовском море.

Как сообщают местные Telegram-каналы, кроме дороги, подтопило и линии электропередач, ведущие к заповеднику (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На косе Бирючий остров, кроме туристических баз отдыха, находится президентская резиденция, закрепленная за Государственным управлением делами.

Порывы ветра в Кирилловке достигают 25-30 метров в секунду. Двухметровые волны фактически "съели" все местные пляжи, затопило кафе и базы отдыха на побережье.

Как писал OBOZREVATEL, на побережье Азовского моря, в курортной Кирилловке, ранее случилась сильная буря.