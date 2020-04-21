Из-за песчаных бурь в Украине появилась еще одна копия Сахары. Впечатляющие фото

Из-за отсутствия дождей в окрестностях Малина Житомирской области на полях не сошли посевы, а распаханная земля превратилась в просторы сыпучего желтого песка.

Фото и видео своеобразной пустыни возле городка в ста километрах от столицы опубликовал на своей странице в Facebook украинский журналист и блогер Денис Казанский (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Из-за уничтожения лесов и лесополос, а также из-за засухи ветер поднимает в воздух и переносит облака песка, который затем покрывает все вокруг", – написал он, подчеркнув, что кроме пожаров, этой весной Полесье постигла и такая беда, как песчаные бури.

"Сахара" возле Малина на Житомирщине

Журналист убежден, что Украине срочно нужно браться за решение экологических проблем. Иначе, если так будет продолжаться и дальше, страна превратится в "сплошную выжженную и засыпанную песком пустыню".

"Сахара" возле Малина на Житомирщине Facebook/Денис Казанский

"В Малинском районе поля теперь напоминают Сахару. Выглядит это довольно дико... Очень жаль Житомирскую, в этом году не позавидуешь людям", – добавил Казанский.

В то же время в комментариях под его постом украинцы отмечают, что подобные "пустыни" сейчас можно наблюдать и во многих других областях страны.

"Сахара" возле Малина на Житомирщине Facebook/Денис Казанский

"Сахара" возле Малина на Житомирщине Facebook/Денис Казанский

"Сахара" возле Малина на Житомирщине Facebook/Денис Казанский

Комментарии украинцев Facebook/Денис Казанский

Комментарии украинцев Facebook/Денис Казанский

Комментарии украинцев Facebook/Денис Казанский

Комментарии украинцев Facebook/Денис Казанский

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, вблизи города Семеновка Черниговской области в результате песчаной бури 16 апреля образовалась настоящая пустыня. Очевидцы делились фото нетипичного явления в соцсетях.