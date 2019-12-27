Из-за перегруженных фур украинские дороги разрушаются вдвое быстрее – Лавренюк

Из-за перегруженных фур и отсутствия соответствующего государственного контроля эксплуатационный срок дорог в Украине сокращается более чем на 50%.

Об этом в блоге для Укринформа написал Юрий Лавренюк, экс-заместитель министра инфраструктуры Украины.

Сейчас габаритно-весовой контроль осуществляет Укртрансбезопасность. В наличии 34 переносных весовых комплекса, которые позволяют проверить 272 тысяч грузовиков в год, а это менее 1%. Кроме того, существует избирательность проверок и коррупционные риски.

"Перевозчики дают взятки и без проблем проходят контрольно-весовые комплексы. Пока это так, государство будет закачивать в асфальт сотни миллиардов и все равно будет иметь плохие дороги", – написал Лавренюк.

ukr.media

В среднем с перегрузкой по украинским дорогам ездит каждый третий грузовик, это 357 авто в день.

В 2017 году Мининфраструктуры совместно с ЕБРР и Всемирным банком стартовали пилотный проект взвешивания в движении Weigh-in-Motion. Это интеллектуальная сеть встроенных в дорожное покрытие датчиков, которые взвешивают весь проезжающий транспорт. Рамка над весами оснащается камерами, системами распознавания номерных знаков и тому подобное.

Данные о нарушителях поступают в защищенные базы данных, штрафы накладываются автоматически. Первые 6 таких комплексов установят в пригороде Киева. В Украине их нужно по крайней мере 150.

"Если пилотный проект будет продолжен, а Верховная Рада примет все необходимые нормативные акты, Всемирный банк профинансирует еще 100 таких систем. Самостоятельно государству придется приобрести только 45", – сообщил экс-заместитель министра.

По его мнению, Weigh-in-Motion должна стать составной частью государственного контроля вместе со статическими пунктами взвешивания. Например, в США водители грузовиков должны самостоятельно заезжать на специальные обозначенные на картах взвешивающие станции. Тех, кто проигнорировал, останавливают полицейские и взвешивают с помощью мобильных весов.

По перегрузке накладывается штраф, в случае повторного нарушения – транспортную компанию лишают лицензии.

"Только системный подход даст какой-то результат: имплементация международных конвенций по международным дорожным перевозкам, внедрение цифрового контроля, устранение человеческого фактора и ужесточение санкций за нарушения", – написал Лавренюк.

Он также добавил, что перспективным для разгрузки автодорог является речной транспорт. В 2018 году Днепром было перевезено 10 млн тонн грузов, что на 22% больше по сравнению с 2017 годом. На 2019 впервые за 10 лет было заложено финансирование содержания и эксплуатации шлюзов по каскаду Днепра.

С целью развития речных грузовых перевозок Мининфраструктуры предложило отменить годовой сбор. Эта норма закреплена в законопроекте №1182-1 "О внутреннем водном транспорте", который ожидает рассмотрения Верховной Радой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №1047, который предусматривает увеличение штрафов для перегруженных фур.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram