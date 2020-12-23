Из-за нового вируса-мутанта сотни жителей Британии застряли за границей

Из-за новой разновидности коронавируса, обнаруженной в Великобритании, сотни граждан этой страны застряли за границей, а многие остались без запланированного отдыха на Рождество.

Это связано с запретом на прием британских путешественников, пишет DailyMail. Всего 53 страны на пяти континентах либо запретили рейсы, либо сократили пассажирские авиаперелеты с Великобританией, начиная с воскресенья, 20 декабря.

Из-за отмены рейсов тысячи британцев за границей не знают, смогут ли вернуться домой до Рождества.

Запреты создали много неудобств жителям Британии dailymail.co.uk

Британские авиакомпании направляют пустые самолеты за своими гражданами, застрявшими за границей, либо предлагают бесплатную смену рейсов. Однако ждать возвращения многим приходится довольно долго.

Многие рейсы отменены dailymail.co.uk

В период до 1 января запреты могут затронуть около 250 тыс. выезжающих и въезжающих путешественников, пишет DailyMail. При этом туристический сектор страны уже понес убытков на 400 млн фунтов стерлингов, поскольку количество запретов на рейсы было беспрецедентным: ежедневно под их действие попадает около 10 тыс. человек.

Еврокомиссия рекомендовала отменить запрет dailymail.co.uk

По информации издания, Европейская комиссия рекомендовала отменить запреты на "транспортные услуги, такие как полеты или поезда". При этом "несущественные поездки" в Британию и из нее "не следует поощрять", заявили члены комиссии.

Заявление носит исключительно рекомендательный характер, поэтому европейские страны будут принимать решение об отмене либо продлении запретов на сообщение с Британией по собственному усмотрению.

Планируют снять ограничения в ближайшее время Бельгия, Нидерланды, Греция и Кипр. При этом они будут требовать британцев отрицательный результат теста на COVID-19 и введут карантин по прибытии.

Граждане Британии поделились впечатлениями о том, с какими трудностями они столкнулись, и как их преодолевали.

Никки и Макс Райт рассказали, что у них была запланирована рождественская поездка на Мадейру. Когда их рейс приземлился на португальском курортном острове, им сказали, что британским путешественникам запретили въезд. Выяснилось, что рейс из Британии был совершен, несмотря на то, что накануне правительство Португалии наложило запрет на такие поездки.

После приземления капитан лайнера объявил, что 25 британским пассажирам на борту не разрешается выходить из самолета. Через несколько часов самолет доставил их обратно в Лондон.

По словам Райтов, опыт более чем 10-часового сидения в самолете был "невероятным".

Никки и Макс Райт dailymail.co.uk

Андреа Трояни уехал из Великобритании в Италию на день рождения отца, но планировал вернуться через три дня, чтобы провести Рождество со своей беременной невестой Элисон Бек. Однако из-за отмены рейсов сделать этого не смог. Бек сказала, что ситуация напоминает "серию неудачных событий в духе Кафки, и все они полностью вне нашего контроля".

Трояни хотел пройти обязательный тест на коронавирус по прибытию в аэропорт Фьюмичино, но пассажирам сказали, что этого больше не делают. Итальянцу пришлось уйти на самоизоляцию на 14 дней.

Андреа Трояни и Элисон Бек dailymail.co.uk

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что из-за блокады Великобританией после обнаружения нового штамма коронавируса, в этой стране застряли тысячи иностранцев.

Непростая ситуация сложилась в британских аэропортах, а также в Дувре, откуда можно попасть на материк через Ла-Манш, – улицы города были буквально забиты грузовиками.