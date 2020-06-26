Из-за наводнений на западе Украины возник дефицит питьевой воды

Из-за наводнения в западных областях Украины появились проблемы с наличием питьевой воды.

Как рассказал в прямом эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, катаклизм затопил около пяти тысяч колодцев питьевой воды. Теперь её туда доставляют на вертолетах.

"Сегодня я просматривал, как работают наши вертолеты там. Они в основном везут в отсеченные районы питьевую воду и продукты питания. У нас нет нормальной питьевой воды сейчас – это гигантская проблема. Её трудно достать, потому что многие дороги повреждены", – заявил он.

Сильнее всего эта проблема ощущается в Галицком и Верховинском районах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины начала расследование по статье "Экоцид", в ходе которого намерена установить обстоятельства, которые повлияли на затопление западных областей Украины.