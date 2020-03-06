Украина ввела временные ограничения на пропуск людей из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей из-за распространения респираторных заболеваний, возбудителем которых может быть коронавирус COVID-2019.

Действовать ограничения начнут 7 марта с 7:00, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

"В связи с распространением на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями, возбудителем которых, вероятно, является коронавирус, по приказу командующего объединенных сил на контрольных пунктах въезда-выезда из временно оккупированных территорий с 07:00 7 марта 2020 вводятся временные ограничения относительно пересечения КПВВ", – сказано в сообщении.

В штабе ООС уточнили, что лица, пересекающие линию разграничения, будут проходить процедуру осмотра и температурного сканирования. В случае выявления признаков коронавируса, к ним будут применены ограничительные меры.

Граждане, у которых есть регистрация на подконтрольной Украине территории, будут доставлять в специализированные лечебные учреждения. Для этого на каждом пункте пропуска дежурит оборудованный автомобиль скорой помощи и подготовленный медперсонал.

Людей без такой регистрации не будут пропускать через КПВВ.

Командование ООС призвало украинцев не посещать оккупированные территории без крайней необходимости. Также уточняется, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации оккупанты не смогут взять ситуацию под контроль из-за недостачи квалифицированного медперсонала, спецоборудования и медикаментов.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе пограничники начали усиленно проверять людей на пропускных пунктах вдоль линии разграничения, чтобы не допустить распространения COVID-2019.

Напомним, что в Украине пока зафиксирован один случай заболевания коронавирусом. Пациент изолирован в Черновцах. Также в городе с 6 марта на 16 дней вводятся противоэпидемические меры.

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