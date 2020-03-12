Как будут работать церкви во время карантина из-за коронавируса в Украине: пояснение

В связи с объявленным в Украине карантином из-за пандемии коронавируса в Украинской греко-католической церкви выразили готовность перейти на богослужения онлайн.

Об этом рассказал OBOZREVATEL руководитель Департамента информации УГКЦ, протоиерей Игорь Яцив. По его словам, во время Великого поста нужно придерживаться домашнего молитвенного правила.

"Можно пользоваться трансляциями богослужений посредством современных средств коммуникации. Поощряем священников, готовых отвечать на просьбы верных уделять им Таинства Исповеди и Причастия дома, особенно когда речь идет о больных людях", – цитирует Яцив слова Главы УГКЦ, Блаженнейшего Святослава.

УГКЦ призывает всех соблюдать правила личной гигиены в храмах pilgrimage.in.ua

Что касается участия в богослужениях, руководство церкви прежде всего призывает всех соблюдать правила личной гигиены в храмах.

"В этот период может быть оправданным не касаться и не целовать иконы. Кроме этого, требуем в наших церквях усилить меры противоэпидемической безопасности, чтобы наши храмы были всегда чистым и безопасным местом для личной и общей молитвы", – отметил протоиерей.

В свою очередь, Православная церковь Украины (ПЦУ) выпустила рекомендации для прихожан, как обезопасить себя от заражения коронавирусом. При этом в ПЦУ не считают необходимым вводить ограничения на проведение регулярных богослужений.

Ранее OBOZREVATEL писал, почему не стоит паниковать из-за коронавируса и введения в Украине карантина во избежание распространения COVID-19.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!