Украинцы в Польше остались без работы и буквально выживают. Конкуренты – сами поляки

Украинцы, которые остались в Польше после объявления о закрытии границ в связи со вспышкой эпидемии COVID-19, жалуются, что не могут найти работу. Конкуренцию им сейчас составляют сами поляки, оставшиеся во время пандемии коронавируса без заработка. Теперь они готовы браться за любую работу.

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Вакансии остались только на складах

По данным польского агентства IRCenter, 30% украинцев в Польше потеряли работу из-за карантина. И 27% уже испытывают проблемы с трудоустройством.

Наталья Заяц живет в Варшаве и жалуется, что уже месяц как не может нигде устроиться.

В Польше предлагают работу на складах

"Я раньше работала официанткой, наш ресторанчик закрылся из-за карантина, и я фактически оказалась на улице. Живу сейчас у своего друга, за квартиру платить мне не надо. Раньше я еще подрабатывала, убирала два небольших офиса по соседству. Но и они закрыты, даже этих 2300-2500 злотых я лишилась", – рассказывает украинка.

Наталья отмечает, что найти работу еще можно на складе или на конвейере. "Вы даже не представляете, какая это утомительная работа по 12 часов. Да и платят за нее не очень много. Ты на складе так устанешь, что никакие подработки уже взять не сможешь", – поясняет Наталья.

В Польше для украинцев предлагают такую работу

В Польше для украинцев предлагают такую работу

Виктория Семенец живет в Кракове. И сейчас тоже осталась без работы. "Пока я держусь за счет подработок. Убираю два дома и еще присматриваю за пожилой парой, покупаю им еду и лекарства. Но сейчас с работой очень сложно. Поляки теперь не отказываются от работы в магазине, даже на складе. Потому что жить-то как-то надо, а когда закончится карантин – никто не знает", – рассказывает девушка.

"В Польше катастрофа с работой! Каждый день пересматриваю сайты, трудно что-то найти, а еще хуже, если не знаешь языка! Или если нет специальности", – пишет в соцсети Facebook украинка Татьяна.

40-летняя Моника со Львовской области уже несколько лет работает в Польше в сфере красоты. "Я была парикмахером, маникюрщицей. Но наш салон закрыли. Перебиваюсь пока временными заработками, некоторые клиенты не боятся обслуживаться у меня на дому. Но этих денег мало. Я тоже каждый день просматриваю сайты работы. Вряд ли смогу пойти на стройку, или потрошить рыбу, или укладывать паллеты на складе.

В Польше закрыты парикмахерские и салоны красоты

А именно такую работу предлагают, но заработки там маленькие. Разве что продавцом или кассиром в магазин, но и таких вакансий мало в округе. Предпочитают брать поляков, а у меня с польским языком не очень. Надеюсь на сезонные работы, клубнику пойду собирать, говорят, там руки нужны", – жалуется она.

Поляки составляют конкуренцию украинцам

Поляки действительно сейчас могут составить конкуренцию нашим заробитчанам. По словам руководителя одной из фирм по трудоустройству за рубежом Анастасии Валькович, в Польшу возвращаются свои заробитчане.

"Поляки, которые работали на фабриках, складах, в сфере обслуживания в Великобритании, например, тоже вернулись домой. Они потеряли там работу из-за коронавируса. Некоторое время смогут прожить на свои сбережения, но недолго. Ведь карантин затягивается по всему миру. Поэтому поляки могут браться за работу, которую выполняли украинцы", – поясняет ситуацию Валькович.

Сейчас украинцы очень надеются, что вскоре в Польше начнутся сезонные работы, связанные с сельским хозяйством и строительством. Там могут понадобиться рабочие руки.

Украинцы могут пригодиться на сборе яблок

"Что касается строительства, то эти работы в Польше начинаются с марта. И уж сейчас общался со строительными компаниями, с которыми у нас заключены договора. Там говорят, что строителей катастрофически не хватает. Часть украинцев выехали домой, чтобы посадить картошку, и планируют вернуться. Другие испугались коронавируса. Поэтому вакансии в этой сфере точно есть", – говорит глава профсоюза "Трудовая солидарность" Виталий Махинько.

В Польше на стройках не хватает наших заробитчан

Также и польские фермеры бьют тревогу, опасаясь остаться один на один с урожаем клубники или яблок.

"Трудно представить, что поляки будут гнуть спины на сборе урожая или потрошить кур на фабриках, а также жить по 8-10 человек в комнатах общежитий", – сомневаются некоторые граждане Польши.

Однако по прогнозам из-за эпидемии коронавируса без работы могут остаться до 2 млн поляков. Это не только вернувшиеся из Британии поляки, а также работники сферы обслуживания, туризма, которые вынуждены закрыться на карантин. Если у людей не будет средств к существованию, то они могут пойти на любую работу.