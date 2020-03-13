Из-за коронавируса сотню украинцев заблокировали на границе Италии и Словении. Фото

Группа из 100 украинцев оказалась заблокирована на границе Италии и Словении из-за карантина в связи с эпидемией коронавируса.

Застрявшие украинцы сообщили ТСН.ua, что словенские пограничники померили температуру у водителя и приняли решение не пропускать автобусы, призвав их возвращаться в Италию (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Большинство пассажиров не хочет возвращаться, поскольку срок их пребывания по биометрическим паспортам в странах ЕС истекает, поэтому они рискуют получить депортацию и запрет на въезд.

Автобусы выполняли рейсы Милан-Киев и Бари-Херсон.

Также на границе находятся и румынские автобусы, но без пассажиров.

tsn.ua

tsn.ua

tsn.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии по состоянию на вечер 12 марта насчитывалось более 15 тысяч инфицированных и более 1 тысячи умерших от коронавируса.

В Италии попала в реанимацию украинка Раиса Малышева, у которой подтвердили коронавирус.

Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов рассказал, как будут работать пункты пропуска на границе для перевозчиков грузов после их закрытия. Также в сети появился предварительный полный список КПП.

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