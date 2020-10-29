Из-за коронавируса на Черниговщине умер переизбранный мэр

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончался мэр Новгорода-Северского Черниговской области Олег Бондаренко, который был переизбран на второй срок.

У него был диагностирован COVID-19 и двусторонняя пневмония, рассказал "Суспільному" главврач областной больницы Андрей Жиденко, куда был госпитализирован городской глава.

Олег Бондаренко. ns-mrada.cg.gov.ua

Бондаренко доставили в больницу в ночь с 27 на 28 октября в тяжелом состоянии.

Изначально он был на кислородной терапии, а затем мэра подключили к искуссвтвенной вентиляции легких. По словам врача, у него было поражено 80% легких.

Бондаренко был мэром Новгород-Северского с 2015 года. На местных выборах 25 октября, куда он шел от партии "Родной дом", его переизбрали на второй срок.

Бондаренко возглавлял Новгород-Северский с 2015 года. Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Борисполя Анатолий Федорчук скончался 28 октября от осложнений, вызванных коронавирусом. Он был лидером избирательной гонки на пост главы Бориспольской ОТО.

Новые выборы мэра могут состояться в январе 2021 года.