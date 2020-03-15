Из-за карантина в Украине могут закрыть метро и отменить поезда: раскрыты детали

Министерство здравоохранения будет рекомендовать правительству внести изменения в график общественного транспорта, который может включать прекращение железнодорожного сообщения между городами.

Об этом на брифинге рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

В частности, на вопрос, будут закрывать метро и железнодорожное сообщение между городами, Ляшко ответил: "Да, мы будем рекомендовать изменение графика общественного транспорта, чтобы минимизировать скопление людей в одном месте".

Из-за карантина в Украине могут закрыть метро и и отменить поезда

По словам Ляшко, Минздрав будет рекомендовать внести более жесткие изменения в постановление Кабмина о карантине. Он также не исключил, что карантин будет продлен, в зависимости от эпидемической ситуации в Украине.

"Мы будем инициировать закрытие ТРЦ, кинотеатров, музеев и других учреждений, где происходит массовое скопление людей. Мы будем инициировать закрытие заведений общественного питания. В ближайшее время мы это рассмотрим и подадим", – сказал он.

Вместе с тем министр инфраструктуры Владислав Криклий на уточняющий вопрос, будет ли прекращено сообщение между городами, сказал, что сейчас такого решения не принято. Однако, по его словам, Минздрав будет это рекомендовать и отдельно на заседании правительства будет рассматриваться и приниматься решения по любому общественному транспорту.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине рекомендуют рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения коронавируса.

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