Из-за карантина OBOZREVATEL TV запустит эксперимент с новостями "с кухни"

В связи с карантинными мерами из-за угрозы распространения коронавируса в Украине ObozTV решил провести эксперимент. Канал готовит итоговый выпуск новостей прямо с кухни ведущего Вадима Колодийчука.

Как отметила команда программы, это будет не классический формат итогового проекта, ведь ObozTV в отличие от информационных вещателей более гибкий (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы решили отойти от устоявшихся форматов. И чтобы не подвергать наших сотрудников опасности, делаем все возможное, чтобы выдать эфир из дома", – говорится в заявлении.

Первый выпуск итогового проекта выйдет в эфир 17 марта в 21:00 в записи. Примечательно, что подводки к выпуску ведущий записывает в телефонном режиме. Кроме того, в сюжете зрители смогут увидеть включения глав областей и мэров городов.

Также планируется ряд рубрик, в которых гости будут включаться по видеосвязи. В целом за час передачи будет показано четыре-пять включений (среди них – советы семейного врача, видео из регионов и прочее).

Вадим Колодийчук Скриншот видео

Изюминка такого формата подачи новостей – в акценте на объяснении событий в стране и анализе возможных последствий. Ведь до 21:00 украинцы уже будут иметь представление о картине дня.

"Если мы увидим отзыв от зрителей, то на следующей неделе хотим сделать выпуск прямоэфирным, и сейчас ищем варианты, как это можно организовать из дома. Тогда мы бы хотели предоставить возможность зрителям звонить к Вадиму", – говорит творческая группа программы "Итоги".

Кроме того, зрители смогут присылать видео о карантине в своих городах на этот Telegram-канал: @pidsumky_karantyn

Также на ObozTV подчеркнули, что станут первым телеканалом с покрытием 16 млн зрителей, который будет работать в таком формате.

Напомним, кроме вещания на спутнике, канал присутствует в пакетах кабельных провайдеров (например, "Воля-кабель") и всех ОТТ платформ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с угрозой распространения короновируса жесткий карантин в Украине уже введен в ряде областей и городов страны. Он предусматривает серьезные ограничения в сфере услуг и торговли, а также переход многих организаций на удаленную работу.

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