Из-за карантина количество вакансий в Украине в сентябре уменьшилось на 10%, – експерт

В Украине из-за угрозы введения новых жестких карантинных ограничений не произошло роста количества вакансий, как того ожидали эксперты.

Как рассказала руководитель Экспертно-аналитического центра Юлия Дрожжина, количество вакансий в сентябре по сравнению с августом уменьшилась до 9-10%, передает 5 канал.

"Рост количества вакансий, на который мы ожидали в сентябре, которое должно происходить традиционно, так как начинается новый бизнес-сезон, к сожалению, не произошло. И количество вакансий, по сравнению с августом, немного уменьшилась – в пределах 9-10%. Сейчас работодатели находятся в ситуации неопределенности: будет ли вторая волна карантина? Не у всех есть финансовые ресурсы, другие ресурсы, которые бы позволили развиваться и опять же, расширять свой штат ", – отметила эксперт.

Со своей стороны исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко отметила, что из-за ситуации с коронавирусом работодатели находятся в состоянии неопределенности и вообще не имеют возможности строить любые перспективные планы.

"Бизнес консервативно ожидает и смотрит на ситуацию во второй половине этого года. Более того, следующий год, все ожидают, что будет достаточно тяжелым, поэтому трудно делать какие-либо планы. Я бы не ожидала роста в 2021 году. Надо быть готовым к худшему, но надеяться на лучшее", – отметила она.