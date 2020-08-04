Тернополь и Луцк взбунтовались против карантина. Накажут ли мэров и что грозит городам "красной" зоны

С первого августа по всей Украине вступило в силу постановление о разделении страны на четыре карантинные зоны ("зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную"), принятое комиссией по ТЭБ (техногенно-экологической безопасности). Согласно карте раздела, Тернополь, Луцк и Кицманский район Черновицкой области попали в последнюю – красную зону. Мэры Тернополя и Луцка выступили против такого решения, считая его необоснованным.

На данный момент железнодорожное сообщение с Тернополем и Луцком прекращено, все остальные виды транспорта работают в обычном режиме. В Луцке часть автобусов не вышла на маршрут, но для города это количество не является критически важным. В отличие от Тернополя и Луцка, в Кицманском районе введены полномасштабные карантинные ограничения.

Почему именно эти города попали в "красную" зону и ответят ли мэры за бунт, читайте на OBOZREVATEL.

Какие именно запреты действуют в "красной" зоне?

В городах, попавших в "красную" зону, действуют следующие ограничения:

- прекращается работа общественного транспорта;

- запрещается посещение учебных заведений;

- закрываются ТРЦ, рестораны, кафе и гостиницы;

- запрещаются плановые госпитализации;

- действуют ограничения для массовых мероприятий;

- прекращается прием в детские лагеря.

Стоит напомнить, что Кабмин во время принятия решения о карантинных зонах, передал часть полномочий местным властям.

Минздрав готов направить так называемый десант в области "красной" зоны

В комментарии OBOZREVATEL заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, что по критериям заболеваемости коронавирусом, которые публикуются каждый день на сайте Минздрава, Тернопольская область действительно два дня подряд находится в "зеленой" зоне. Но для того, чтобы госкомиссия ТЭБ пересмотрела принцип "зональности" для той или иной области нужно, чтобы этот показатель держался не менее трех дней. Если в этой области результаты не изменятся и останутся на таком же уровне, то тогда Тернопольская областная администрация повторно обратиться в Кабмин, чтобы вопрос повторно рассмотрели.

"Если завтра будет превышение одного из четырех национальных показателей, то они будут продолжать находиться в "красной" зоне, пока ситуация не выровняется по нормативным показателям", – добавил он.

Что касается Волынской области, то Ляшко отметил, что она продолжает 12-13 дней подряд превышать национальные показатели распространения COVID-19, поэтому там вопрос о стабилизации положения пока не стоит.

"Я вас уверяю, что национальная комиссия ТЭБ отслеживает эти вещи и если происходят какие-то изменения, то сразу проводятся заседания и принимаются соответствующие решения для того, чтобы выводить регионы с "желтой", "оранжевой" или "красной" зон. Сейчас не говорится о том, что Луцк, Тернополь или Кицманский район завели бы на месяц в карантин, как это было в марте или в апреле. Мы должны подходить рационально, чтобы уменьшить уровень заболеваемости и не допустить летальных случаев. Поэтому здесь надо ставить на весы экономическую целесообразность и смертность, чтобы понять, что именно будет преобладать", — сказал чиновник.

По словам Ляшко, адаптивный карантин — это такой баланс между эпидемиологической ситуацией и экономикой. "Мы это также понимаем и сразу начали вводить смягчения вместе с карантином. И мы несколько раз демонстрировали графики, когда у нас после этого произошел рост уровня заболеваемости", – отметил он.

Также Ляшко посоветовал мэрам городов обращаться в Кабинет министров, чтобы им помогли с экономическими программами и поддержкой малого и среднего бизнеса. Более того, они готовы туда направить так называемый "десант" (группу эпидемиологов), который может помочь решить все медицинские вопросы.

"Лично ко мне мэры не обращались. Я общался с руководителями областных администраций по Тернопольской области. Они расспрашивали, и мы им объясняли, как это происходит. Департамент по охране здоровья также с ними общается, они постоянно на контроле относительно заполнения койко-мест, выплат медикам, которые работаю, наличия медицинских средств и т.д. Эта работа ведется постоянно. Мы готовы говорить и помогать каждому, мы открыты к диалогу. Но все должны понять, что мы обязаны научиться жить в новых реалиях, которые не являются достаточно приятными", – сказал Ляшко.

Сейчас, по словам чиновника, эпидемиологи работали в Херсоне, а также на востоке страны.

Местные власти несут огромные убытки

В комментарии OBOZREVATEL начальник пресс-службы мэрии Тернополя Марьяна Зварыч рассказала о том, что на сессии городского совета депутаты признали решение Госкомиссии ТЭБ и постановление Кабмина такими, которые противоречат нормам Конституции Украины (например, статьям 24, 33, 39, 42, 49, 64).

"Городской совет обязал все коммунальные предприятия и организации обеспечить работу детских садиков и общественного транспорта, а также поддерживать жизнедеятельность города на надлежащем уровне. Конечно же, это предусматривает соблюдение всех карантинных требований, таких как социальная дистанция, ношение масок и нахождение ограниченного количества людей в помещениях. Мы обратились к министру здравоохранения Украины Максиму Степанову с просьбой об исключении Тернополя из "красной" зоны, мотивируя это тем, что у нас все показатели распространения COVID-19 идут на спад", — отметила чиновница.

По словам Зварыч, все показатели по коронавирусу (в частности, количество протестированных и инфицированных людей) передаются через Областной лабораторный центр на специальную платформу в Минздрав. Результаты были поданы 30 июля, а по состоянию на 1 августа показатели были уже совсем другими.

"В целом, все данные отсылаются и анализируются в течение 5 дней. И если посмотреть на график, то у нас эпидемиологическая ситуация пошла на спад. Сейчас у нас все показатели в норме. По состоянию на второе число и по нашим подсчетам, мы уже должны быть в "зеленой" зоне", — пояснила она.

Зварыч отметила, карантинные ограничения нанесли сильный удар по экономике Тернополя, приведя к недополучению городским бюджетом 100 миллионов гривен. Местные власти уже потратили больше 60 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом (в частности, на доплаты врачам, а также закупку товаров первой необходимости и медицинских аппаратов). Из-за карантина многие тернопольчане потеряли работу, а некоторые компании вынуждены были закрыться.

"Все это дополнительные потери для местного бюджета. Мы до сих пор не можем восстановить свою деятельность. Что же касается дальнейшего развития событий, то мы будем следить за реакцией со стороны центральной власти. Обычно они пытаются конструктивно решать все вопросы", — добавила она.

В пресс-службе Луцкого городского совета также не понимают, почему их город попал в "красную" зону. Они не согласны с таким решением и готовы отстаивать свою точку зрения любыми доступными правовыми средствами. По мнению чиновников, другие города имеют более высокие показатели заболеваемости, но при этом они не попали в "красную" зону.

"Новые ограничения серьезно повлияют на жизнедеятельность города. Из-за введенного весной карантина мы уже сейчас испытываем проблемы с наполнением бюджета. Кроме того, остановка работы общественного транспорта, закрытие детских садов и учреждений общественного питания создаст проблемы для большей части жителей города, которые останутся без работы и средств к существованию", — отметили OBOZREVATEL в мэрии.

Они также обратились к центральной власти с просьбой исключить город из "красной" зоны и перевести его в "оранжевую".

Карантин в Украине Ukrinform

Мэры городов не обязаны выполнять распоряжения Минздрава

Если в МВД считают, что меры будут отвечать за каждого умершего от коронавируса, то юрист придерживается иного мнения.

В комментарии OBOZREVATEL правозащитник Иван Либерман заявил, что мэры городов не подчиняются Минздраву, поскольку любые его распоряжения и решения носят рекомендательный характер и не являются обязательными. С юридической точки зрения, они имеют право не выполнять их потому, что, согласно законодательству, любые должностные лица местных органов власти руководствуются положениями, прописанными в законе.

"Руководители городов руководствуются только законом, а не постановлениями. В связи с тем, что в Украине нет закона на этот счет, данное постановление может рассматриваться лишь как рекомендация. С юридической точки зрения, за ее невыполнение не предусмотрено никакой юридической ответственности. Может быть только карьерная или этическая ответственность. Руководство города не могут привлечь к административной ответственности, поскольку они не нарушили закон. Как можно нарушить то, чего нет в природе?" — спрашивает он.

По его мнению, после произошедшего мэры областей могут игнорировать не только эти, но и другие распоряжения.

"Они могут игнорировать все, включая ранее принятые решения по различным вопросам, если они считают, что юридически они не несут никакой ответственности", – добавил он.

Комментируя ситуацию с делением страны на карантинные зоны, глава правозащитной общественной организации "Дело принципа" Александр Гумиров отметил, что он целиком и полностью поддерживает мэров, отказывающихся выполнять карантинные ограничения.

"Я поддерживаю каждого, кто еще сохранил здравый смысл и способен осознавать очевидные вещи. Карантин абсолютно незаконный, неразумный и неадекватный. Он не дает возможности справиться с угрозами, от которых должен защищать, а также не соответствует юридическому определению понятия "правопорядок". Требования такого карантина невозможно выполнить. Каждый, кто их выполняет или требует от других их выполнения, с точки зрения Конституции Украины является преступником", — добавил он.