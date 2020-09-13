Из-за COVID-19 за неделю умерли 300 украинцев. Инфографика

В течение последней недели, с 4 по 10 сентября, от коронавирусной инфекции умерли 305 украинцев.

Об этом сообщили на странице Центра общественного здоровья в Facebook, опубликовав инфографику. Отмечается, что по итогам недели количество активных больных COVID-19 в Украине выросло на 11 098 человек.

Также за этот период было зафиксировано 17 805 новых случаев заболевания, а 6392 человека выздоровели.

Больше всего активных больных на 100 тысяч населения зарегистрировано во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

За неделю было проведено 161497 ПЦР-исследований.

Напомним, по состоянию на 12 сентября в Украине официально подтверждено 151859 случаев заболевания COVID-19. Только за минувшие сутки в стране было выявлено 3103 новых больных. Между тем смертность от коронавируса возросла до 3148 человек (+72 за сутки). В то же время уже 68346 пациентов (+1341 за сутки) полностью побороли болезнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с севера 14 сентября начнет действовать новое эпидемиологическое зонирования. Такое решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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