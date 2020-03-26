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26 марта • обновлено в 13:26
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Из Украины вылетели тысячи туристов, чтобы вернуться с коронавирусом – Геращенко

3.6т
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За последнюю неделю 4 тысячи украинцев вылетели за границу в туристических целях, пользуясь специальными рейсами для эвакуации из-за рубежа граждан Украины.

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Об этом, комментируя OBOZREVATEL полное ограничение пассажирских перевозок в Украине, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Многие наши сограждане воспринимают карантин, как веселую прогулку или отпуск. Пользуясь тем, что самолеты продолжили летать частными рейсами, чтобы забирать наших сограждан из-за рубежа, за последнюю неделю 4 тысячи человек вылетело за границу. В том числе, по нашей информации, это были туристические поездки, чтобы вернутся через пару недель с вирусом", – заявил замминистра МВД.

Самолет МАУ

Самолет МАУ

"Страна"

В связи с этим, было принято решение полностью ограничить авиационное сообщение с пятницы, 27 марта.

"Все перевозчики уже предупреждены, каждый дополнительный рейс в Европу означает новые завоз зараженных людей в Украину. Всем нашим гражданам было дано две недели, все, кто хотел вернуться – вернулись. Запрет касается и спецрейсов, кроме грузового транспортного сообщения и прилета медицинских самолетов, если такие будут", – объяснил он.

Геращенко также отметил, что с авиаперевозками, запрет действует и на автобусное и Ж/Д сообщение, однако украинцам не запрещено пересекать границу на личном автотранспорте.

Замминистра МВД анонсировал первые результаты по проверкам соблюдения правил карантина теми украинцами, которых обязали самоизолироваться после возвращение из-за границы, уже в ближайшее время.

Полиция Украины

Полиция Украины

"Страна"

"Будет выборочная проверка тех лиц, которые обязаны сидеть дома по возвращению. Их данные загружены в базу данных полиции, и правоохранители, в том числе и участковые, будет проверять выполнение ними карантинных мер", – рассказал Геращенко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине продлили карантин на 30 дней из-за быстрого распространения коронавируса по стране. Предварительный срок его окончания – 24 апреля.Также по всей территории страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

Кроме этого премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вУкраине с 27 марта собираются прекратить любые пассажирские перевозки через границы в связи с пандемией коронавируса.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
карантин Национальная полиция Украины Министерство внутренних дел Украины
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Чем то напомнило старый анекдот: Летят в вертолете молодые специалисты к месту распределения над тайгой... Через некоторое время летчик кричит: - Все! Прилетели! Прыгайте! - Так высоко ведь! Разобьемся! - Ладно! - снижается - Высота 25 метров! Прыгайте! - ...!? - Ниже не могу! Начнут запрыгивать молодые специалисты прошлого года!
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Livesey David
Livesey David
"Чтобы вернуться с коронавирусом", xаxлы, а вас разве не предупредили, что это такое приложение к безвизу? ))
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