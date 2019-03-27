Из Украины выдворили известную пропагандистку Кремля: подробности и видео

Из Украины решили принудительно выдворить российскую пропагандистку Маргариту Бондарь.

Соответствующее решение приняла Государственная миграционная служба по материалам СБУ. Журналистка должна покинуть страну до 31 марта с запретом въезда на три года.

"В течение 2018 года она по заказу российского пропагандистского издания "Украина.ру", входящего в холдинг "рупора Кремля" Дмитрия Киселева систематически распространяла в сети тенденциозную информацию об общественно-политической ситуации в Украине. В частности, она публиковала недостоверные и провокационные материалы о нарушении прав национальных меньшинств представителями отечественных националистических организаций и якобы бездействии украинской правоохранительной системы", — сообщили в СБУ.

Отмечается, что содержание указанных публикаций, согласно экспертному заключению специалистов Министерства культуры Украины, способствует инспирации межнациональной и межэтнической розни, дестабилизации общественно-политической обстановки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украину не пустили двух российских актеров театра и кино, которые ранее незаконно посетили аннексированный Россией полуостров Крым.

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