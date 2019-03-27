|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Из Украины выдворили известную пропагандистку Кремля: подробности и видео

2.9тЧитать материал на украинском

Из Украины решили принудительно выдворить российскую пропагандистку Маргариту Бондарь.

Соответствующее решение приняла Государственная миграционная служба по материалам СБУ. Журналистка должна покинуть страну до 31 марта с запретом въезда на три года.

"В течение 2018 года она по заказу российского пропагандистского издания "Украина.ру", входящего в холдинг "рупора Кремля" Дмитрия Киселева систематически распространяла в сети тенденциозную информацию об общественно-политической ситуации в Украине. В частности, она публиковала недостоверные и провокационные материалы о нарушении прав национальных меньшинств представителями отечественных националистических организаций и якобы бездействии украинской правоохранительной системы", — сообщили в СБУ.

Новости
Известного российского певца выдворили из Украины: он пригрозил судом
Из Украины выдворили известную пропагандистку Кремля: подробности и видео

Отмечается, что содержание указанных публикаций, согласно экспертному заключению специалистов Министерства культуры Украины, способствует инспирации межнациональной и межэтнической розни, дестабилизации общественно-политической обстановки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украину не пустили двух российских актеров театра и кино, которые ранее незаконно посетили аннексированный Россией полуостров Крым.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Место
Украина
Тег
СБУ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
15
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения