Из Украины в Словакию пытались продать 2 млн медицинских масок: Кулеба разоблачил ложь

Если Словакия в разгар вспышки коронавируса действительно пыталась купить медицинские маски в Украине, то планировала это в обход законодательства.

Об этом в воскресенье, 15 марта, на своей странице в Twitter заявил глава МИД Дмитрий Кулеба. Он отметил, что экспорт средств защиты от распространения COVID-2019 запрещен по меньшей мере до 6 июня.

"Попытки компаний по заказу кого-либо из-за рубежа экспортировать – незаконны. Будем жестко блокировать. Здоровьем граждан не торгуем", – написал министр.

Из Украины пытались продать медицинские маски: Кулеба ответил Иллюстрация

Напомним, ранее премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Украина якобы готова была продать стране партию масок в 2 млн шт., но в итоге продала их в Германию.

"Мы уже приготовили чемодан с 1,2 млн евро наличными. Собирались лететь за ними правительственным бортом. Но пришел немецкий перекупщик, заплатил за маски и купил их", – сказал Пеллегрини.

Премьер-министр Словакии не уточнил, с кем именно в Украине вел переговоры о покупке масок – частным лицом, предприятием или госучреждением. Не сказал он и когда должна была состояться сделка.

Якщо Словаччина дійсно намагалася купити маски, то планувала це в обхід нашого законодавства. Експорт до 1.06 заборонено. Спроби компаній на замовлення будь-кого з-за кордону експортувати — незаконні. Жорстко блокуватимемо. Здоров’ям громадян не торгуємо. https://t.co/Q2j7jYVrUL — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 15, 2020

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Карта распространения COVID-2019 в мире:

Как писал OBOZREVATEL, в Словакии первый случай заражения китайским коронавирусом COVID-19 подтвердили 6 марта. 53-летнего пациента с положительным результатом теста госпитализировали в Братиславе.

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