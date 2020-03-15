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15 марта • обновлено в 23:36
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Из Украины в Словакию пытались продать 2 млн медицинских масок: Кулеба разоблачил ложь

4.7т
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Если Словакия в разгар вспышки коронавируса действительно пыталась купить медицинские маски в Украине, то планировала это в обход законодательства.

Об этом в воскресенье, 15 марта, на своей странице в Twitter заявил глава МИД Дмитрий Кулеба. Он отметил, что экспорт средств защиты от распространения COVID-2019 запрещен по меньшей мере до 6 июня.

"Попытки компаний по заказу кого-либо из-за рубежа экспортировать – незаконны. Будем жестко блокировать. Здоровьем граждан не торгуем", – написал министр.

Из Украины пытались продать медицинские маски: Кулеба ответил

Из Украины пытались продать медицинские маски: Кулеба ответил

Иллюстрация

Напомним, ранее премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Украина якобы готова была продать стране партию масок в 2 млн шт., но в итоге продала их в Германию.

"Мы уже приготовили чемодан с 1,2 млн евро наличными. Собирались лететь за ними правительственным бортом. Но пришел немецкий перекупщик, заплатил за маски и купил их", – сказал Пеллегрини.

Премьер-министр Словакии не уточнил, с кем именно в Украине вел переговоры о покупке масок – частным лицом, предприятием или госучреждением. Не сказал он и когда должна была состояться сделка.

Из Украины пытались продать 2 млн медицинских масок: Кулеба ответил

Скриншот

Карта распространения COVID-2019 в мире:

Как писал OBOZREVATEL, в Словакии первый случай заражения китайским коронавирусом COVID-19 подтвердили 6 марта. 53-летнего пациента с положительным результатом теста госпитализировали в Братиславе.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Здоровье Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Дмитрий Кулеба
Место
Украина
Теги
Министерство иностранных дел Украины болезнь
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