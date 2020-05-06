Из Украины пустят чартерные рейсы в ЕС с заробитчанами: названы направления

Компания Международные авиационные линии Украины организует специальные чартерные рейсы для украинских работников в пять стран мира, несмотря на закрытие границ из-за пандемии коронавируса.

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Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. Там уточнили, что в связи с ростом спроса на услуги наших заробитчан за рубежом и постепенным урегулированием всех спорных вопросов на уровне правительства, количество рейсов с трудовыми мигрантами на борту в ближайшее время возрастет.

В частности, МАУ получили заказ на осуществление чартерных перевозок в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу. При этом в компании отметили, что они уже выполнили аналогичные рейсы в Хельсинки и Лондон.

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"Наработан четкий и прозрачный механизм перевозки граждан Украины за границу", – подчеркнули в МАУ.

Там отметили, что специальные пассажирские рейсы по перевозке украинских граждан по трудовым контрактам организовали Министерство иностранных дел и Офис вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Также в МАУ добавили, что для то, чтобы попасть на специальный рейс, нужно обязательно быть официально трудоустроенным, иметь трудовую визу, контракт на срок от трех месяцев и медицинскую страховку, в том числе на случай заболевания коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство готово вести переговоры с европейскими странами, которые изъявили желание официально пригласить украинцев на сезонные работы, и назвал несколько условий.