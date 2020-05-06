Главная Новости
6 мая • обновлено в 09:51
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Из Украины пустят чартерные рейсы в ЕС с заробитчанами: названы направления

1.9т
Читать материал на украинском

Компания Международные авиационные линии Украины организует специальные чартерные рейсы для украинских работников в пять стран мира, несмотря на закрытие границ из-за пандемии коронавируса.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. Там уточнили, что в связи с ростом спроса на услуги наших заробитчан за рубежом и постепенным урегулированием всех спорных вопросов на уровне правительства, количество рейсов с трудовыми мигрантами на борту в ближайшее время возрастет.

В частности, МАУ получили заказ на осуществление чартерных перевозок в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу. При этом в компании отметили, что они уже выполнили аналогичные рейсы в Хельсинки и Лондон.

Украинцев отпустят на заработки в ЕС несмотря на пандемию

Украинцев отпустят на заработки в ЕС несмотря на пандемию

"Наработан четкий и прозрачный механизм перевозки граждан Украины за границу", – подчеркнули в МАУ.

Там отметили, что специальные пассажирские рейсы по перевозке украинских граждан по трудовым контрактам организовали Министерство иностранных дел и Офис вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Также в МАУ добавили, что для то, чтобы попасть на специальный рейс, нужно обязательно быть официально трудоустроенным, иметь трудовую визу, контракт на срок от трех месяцев и медицинскую страховку, в том числе на случай заболевания коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство готово вести переговоры с европейскими странами, которые изъявили желание официально пригласить украинцев на сезонные работы, и назвал несколько условий.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
самолет заробитчане МАУ
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
4
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Петков Андрей
Петков Андрей
сколько нужно заплатить чтобы осуществлять рейсы во время карантина?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 13184.

    Вылечились: 2097. Умерли: 327.

  • В мире заболели уже более 3,7 миллиона человек, погибли – 258 тысяч.

  • В Израиле создали уникальный препарат от коронавируса, который является и вакциной, и лекарством.

  • Врачи рассказали о массе обращений больных коронавирусом, у которых единственный симптом - на ногах.

  • В США две компании начали испытание вакцины от COVID-19 на людях.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги