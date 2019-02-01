''Из трусов будет выпрыгивать'': Береза публично ''опустил'' Скабееву

Российская пропагандистка Ольга Скабеева больше не пользуется популярностью, поэтому она будет делать все возможное, чтобы удержаться в рейтингах.
Об этом в Facebook заявил внефракционный украинский нардеп Борислав Береза, который явился на дуэль с сенатором-защитником журналистки к зданию Верховной Рады.
"Как стало известно, весь этот пиар, все эти крики и вопли были сделаны для одного: Скабеева не собирает больше рейтингов в России, поэтому ее программу снимают… Поэтому крики, вопли, истерики скандалы. Не удивлюсь, если она устроит стриптиз. Скабеева получает 4 млн руб. в месяц, это $60 тысяч. 60 тысяч, россияне, идут на эту пропагандистку, ваши $60 тысяч каждый месяц. Конечно, за эти деньги она из трусов будет выпрыгивать, чтобы остаться на телеке", - отметил он.
Ольга Скабеева
"Россия 1"
Также Береза добавил, что после выходок Скабеевой в ПАСЕ действительно рассматривается вопрос по лишении ее аккредитации в Совете Европы.
"Надеюсь, что это закончится успешно, и она будет изгнана из ПАСЕ и не сможет там снимать", - подчеркнул нардеп.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы Береза вступился за первого вице-спикера Украины Ирину Геращенко, когда Скабеева пыталась сорвать общение украинской делегации с журналистами.
Лидер Чечни Рамзан Кадыров в ответ на это разместил гневный пост, в котором пригрозил Березе, что "найдется истинный мужчина, который влепит ему звонкую оплеуху".
Вызвал украинца на дуэль и сенатор от Рязанской области Игорь Морозов.
Береза предложил Морозову встретиться возле центрального входа Верховной Рады.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.