''Из трусов будет выпрыгивать'': Береза публично ''опустил'' Скабееву

Российская пропагандистка Ольга Скабеева больше не пользуется популярностью, поэтому она будет делать все возможное, чтобы удержаться в рейтингах.

Об этом в Facebook заявил внефракционный украинский нардеп Борислав Береза, который явился на дуэль с сенатором-защитником журналистки к зданию Верховной Рады.

"Как стало известно, весь этот пиар, все эти крики и вопли были сделаны для одного: Скабеева не собирает больше рейтингов в России, поэтому ее программу снимают… Поэтому крики, вопли, истерики скандалы. Не удивлюсь, если она устроит стриптиз. Скабеева получает 4 млн руб. в месяц, это $60 тысяч. 60 тысяч, россияне, идут на эту пропагандистку, ваши $60 тысяч каждый месяц. Конечно, за эти деньги она из трусов будет выпрыгивать, чтобы остаться на телеке", - отметил он.

Ольга Скабеева "Россия 1"

Также Береза добавил, что после выходок Скабеевой в ПАСЕ действительно рассматривается вопрос по лишении ее аккредитации в Совете Европы.

"Надеюсь, что это закончится успешно, и она будет изгнана из ПАСЕ и не сможет там снимать", - подчеркнул нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы Береза вступился за первого вице-спикера Украины Ирину Геращенко, когда Скабеева пыталась сорвать общение украинской делегации с журналистами.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров в ответ на это разместил гневный пост, в котором пригрозил Березе, что "найдется истинный мужчина, который влепит ему звонкую оплеуху".

Вызвал украинца на дуэль и сенатор от Рязанской области Игорь Морозов.

Береза предложил Морозову встретиться возле центрального входа Верховной Рады.

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