Выжили все, кроме него: трагическая история 32-летнего украинца, погибшего в Бейруте

В Бейруте во время мощного взрыва, который уничтожил практически половину города, погиб украинец – 32-летний Вильям Азар. Он был ведущим экономистом в ливанском офисе международной компании KPMG. Кроме того, у него были большие планы на будущее.

Подробнее о трагедии читайте в материале OBOZREVATEL.

Вильям погиб, а отец и девушка выжили

Вильям Азар работал в известной международной компании KPMG, в ее филиале, расположенном в Бейруте. Как рассказал один его коллега, Вильям был ключевым игроком и звездой в ливанском офисе.

Вильям со своей девушкой Facebook Анны З.

"Он был очень трудолюбивым, и делал все возможное, чтобы выполнить свою работу. Его любили и ценили коллеги", – написал OBOZREVATEL его коллега.

Он же поведал как произошла трагедия. По его словам, во время взрыва Вильям вместе с отцом, который тоже живет в Бейруте, и со своей девушкой находились в его автомобиле. "Что-то упало прямо на ту сторону, где сидел Вильям. Остальные не пострадали. И чувствуют себя сейчас хорошо. Вильям добрался до больницы, но ему не смогли помочь, он умер", – рассказал коллега.

Вильям Азар Facebook Анны З.

Настоящий друг, брат и коллега

Судя по страничке Вильяма в соцсети, он несколько лет встречался с украинкой из Киева Анной.

Вместе они много путешествовали: объехали сам Ливан, побывали в горной его части, на севере. Ездили в Турцию, Амстердам, Брюссель. На страничке у Ани много фото Вильяма в музее мадам Тюссо, в Амстердаме. Она пометила эти фото фразой "в дурашливом настроении". Также молодые люди вместе ездили в Канев, Чернигов, Киев.

Вильям во время путешествия Facebook Анны З.

Друзья говорят, что пара в ближайшем будущем собиралась пожениться.

Судя по анкете Вильяма на сайте Linkedin, он проработал в компании в Ливане пять лет. Был старшим менеджером по аудиту, занимался предоставлением консультаций по сложным финансовым вопросам и международным транзакциям.

Хороша знал арабский, французский и английский языки. Также он закончил Католический университет Святого Духа, который находится в Ливане.

Вильям очень любил путешествовать Facebook Анны З.

Компания KPMG в Ливане выразила свое соболезнование в связи с гибелью Вильяма Азара.

"Вильям, настоящий друг, брат и коллега. Пусть твоя душа покоится с миром". В Бейруте взрывом разрушило половину офиса этой компании. Многие коллеги до сих пор в шоке от того, что случилось, и переживают из-за смерти Вильяма. Для них это огромная утрата.

Напомним, 4 августа в Бейруте произошел мощный взрыв в порту. Взорвался склад с селитрой. Практически половина города разрушена, 300 тысяч человек остались без жилья. Больше сотни людей погибли.