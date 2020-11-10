Мать душила на глазах у дочери: подробности убийства 5-летнего ребенка на Винниччине

На Винниччине неуравновешенная молодая мать убила собственного 5-летнего сына. Местные жители говорят, что за женщиной замечали странности, но никогда не думали, что дойдет до такого.

Подробнее о трагедии читайте в материале OBOZREVATEL.

Село Соболевка до сих пор не может успокоиться. Трагедия с 5-летним Артемом потрясла всех. 25-летняя мать на глазах у старшей дочки фактически собственными руками убила сына. По словам главы сельсовета Веры Асауленко, тревогу подняли когда ни мальчик, ни девочка из этой семьи не пришли ни в садик, ни в школу.

"Мы пошли к ним домой. Мать держала на руках сына, завернутого в одеяло. Ручка у него была уже холодной. Рядом на земле сидела девочка. Видно было, что все, что тут произошло, на нее подействовало. Она смотрела в одну точку", – вспоминает Асауленко.

Позже девочка рассказала, что матери не понравилось, что якобы мальчик ободрал обои. Она стала его душить и бить головой, пока не убила.

В селе о матери детей Алене Дацюк говорят по-разному. Одна из местных жительниц рассказала, что сама Алена родом с этого села.

"Тут жили ее родители, которые уже умерли. Мать ее вела не очень хороший образ жизни. А вот бабушка была хорошей. Она работала тогда тут в колхозе, была зоотехником, очень грамотная и хорошая женщина. Но никого из них уже нет в живых. Алена жила с сожителем, оба ребенка от него. Только вот не знаю, жили ли они вместе в последнее время. Он работает на ферме в селе", – говорит женщина.

Еще одна местная жительница Евгения рассказала, что отца детей Алена выгнала давно, он много выпивал. "У нее после родов произошло что-то с психикой. Практически сразу подруга ее матери помогла отправить ее в психиатрическую больницу. Но она там вроде бы не долечилась. Потому что ее собственная подружка поехала за ней туда в Винницу и забрала домой. Мол, она нормальная, нечего ей там делать. Вот так она и жила", – говорит Евгения.

Хотя в селе за последние лет пять никто за Аленой ничего такого уже не замечал. В садике воспитатели не жаловались. Напротив, рассказывали, что семья жила скромно, потому что Алена нигде не работала. Жила на социальное пособие. Но дети всегда были опрятно одеты, ухожены и накормлены. В доме тоже прибрано, Алена была хорошей хозяйкой.

Старшая девочка, Диана, в этом году пошла в 1-й класс. "Мама за ними следила. Они никогда их одних дома не оставляла. Если ехала по делам или к подружке, то обязательно брала их с собой. Что с ней произошло на самом деле, мы не знаем. Сейчас с этим разбирается полиция", – говорит Асауленко.

В полиции сообщили, что мать взята под стражу на два месяца. Сейчас решается вопрос с назначением экспертиз, в том числе и психиатрической. Если вина женщины будет доказана, то ей грозит от 10 лет лишения свободы.

А 6-летняя Диана пока живет с подругой мамы Алены. В сельсовете решают вопрос о том, где будет жить ребенок. Возможно, ее переведут в интернат.