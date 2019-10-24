"Как зимушку перекантуется?" В "ДНР" террористы-инвалиды захотели помощи от Украины

На оккупированном Донбассе в сети начали распространять призывы о помощи терористам, которые якобы пострадали на войне от Украины. Они остались без рук и ног, а теперь пытаются добиться от нее протезирования, имея паспорта непризнанных республик.

Об этом написал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). Он опубликовал скриншоты сердобольных сообщений о предателях из сепаратистских сообществ в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, в сепаратистских призывах о помощи речь идет о двух терористах. Воюя на Донбассе, один из них потерял руку, другой — ногу. В то же время первому 4600 гривень украинской пенси не хватает даже на то, чтобы запастись на зиму дровами. Тогда как второй не может добиться от государства протезирования, надлежащего по закону, — и все из-за наличия у него паспорта "ДНР" и Казахстана.

На оккупированном Донбассе в сети начали распространять призывы о помощи терористам, которые якобы пострадали в войне с Украиной Скриншот

"Все утро вот сижу и все мысли о Стасике. Как же он эту зимушку перекантуется бедненький, все братушани бросили его, как и великая Дырляндия, за которую он воевал. Ничего Стасик, выход всегда есть! Билет на концерт Кобзона стоит всего 200 рублей, с пенсии купи себе один, не грусти", — иронично написал Штефан об одном из таких "нуждающихся".

На оккупированном Донбассе в сети начали распространять призывы о помощи терористам, которые якобы пострадали в войне с Украиной Скриншот

Затем офицер добавил фото другого терориста и тоже из сарказмом отметил: "Хроники "гражданской" войны. Как обычно: "Семья бросит тебя, сынок! Всегда!". Зато с позитива есть паспорт ДыНыРы — это как бонус".

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились фото двух ликвидированных террористов "Л/ДНР", которые воевали на Донбассе против Украины. Снимки на страницах в Facebook и Twitter опубликовали офицер ВСУ Анатолий Штефан и блогер с ником Necro Mancer.

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